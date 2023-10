Halle marchande de Rodez : le projet s'accélère avec l'appel à candidatures ouvert aux commerçants

Ce lundi 30 octobre marque le lancement d'un appel à candidatures pour les commerçants souhaitant intégrer la halle marchande de Rodez. Le début d'un projet d'envergure sur le Piton.

Ça y est, la halle marchande de Rodez s'apprête à voir le jour. Ce projet, véritable arlésienne, qui traîne sur les tables ruthénoises depuis plusieurs décennies, se concrétise sur la place de la Mairie. La promesse de campagne de Christian Teyssèdre prend un coup d'accélérateur ce lundi 30 octobre, avec le lancement de l'appel à candidatures, destiné aux commerçants qui occuperont ce marché couvert à l'avenir.

14 commerçants

Ils seront d'ailleurs 14 à y prendre place, tous opérant dans le secteur du commerce de bouche (lire détail ci-contre). S'ils ont jusqu'au 30 novembre pour candidater, l'attribution de ces places, "qui connaissent un vrai engouement", selon la Ville, sera actée au mois de décembre. Ceci sera tranché par un jury, composé d'un représentant de l'association Cassiopée, de la CCI, de la Chambre de métiers et des sept élus suivants à la municipalité : Monique Bultel-Herment, Martine Bezombes, Christophe Lauras, Frédéric Rubio, Jean-François Bouges, Régine Taussat (majorité) et Franck Cortese (opposition).

Traiteurs, boulangers, poissonniers... Dans le détail, les 14 étals, d'une surface de 12 à 25 m² ont déjà été dessinés. Ainsi, figureront au sein de la halle trois traiteurs, deux poissonniers, deux primeurs, deux fromagers, un caviste, un boulanger, un boucher, un charcutier et une épicerie fine. Le dossier d'inscription est à retrouver à cette adresse. Le jury statuera sur les candidatures, ouvertes jusqu'au 30 novembre. En tout cas, les élus l'assurent, cette offre est indispensable à Rodez, qui par son centre-ville pêchait quelque peu sur le secteur de l'alimentaire. La CCI notant que 70 % des courses alimentaires des Ruthénois étaient effectuées en périphérie.

Pour postuler, rien de plus simple. La Ville à ouvert sur son site Internet un dossier de candidatures, ouvert à n'importe quel commerçant du territoire français. Exit donc une des idées première, qui prévoyait que les commerçants du passage du Mazel occuperaient la halle. "Le jury tranchera, et l'un des principaux critères de choix sera la qualité des produits vendus", explique Monique Bultel-Herment, première adjointe au maire.

Ouverte 6 jours sur 7

Lorsqu'elle sera réalisée, à l'automne 2025, la halle ouvrira ses portes 6 jours sur 7. "Elle sera fermée le lundi, et ouvrira seulement le matin le dimanche, précise Monique Bultel-Herment. Les autres jours, les Ruthénois pourront s'y rendre toute la matinée, et en fin d'après-midi pour une ouverture plus tardive, un peu à l'espagnole !"

Un lieu qui se veut en tout cas vecteur de cohésion sociale sur le Piton. "Il y a une volonté d'échange. Des animations pourront y être organisées", annonce Frédéric Rubio, adjoint à la Qualité alimentaire et aux Festivités. En ce sens, autour des 14 étals seront agencés des "îlots de dégustation", avec tables et chaises. Ainsi, cet espace de 660 m² n'accueillera ni bar, ni restaurant.

En service à l'automne 2025

Quant à la construction de cet équipement, tout est conditionné au déménagement de la brasserie Le Central, qui occupe l'emplacement exact de cette future halle. Elle sera ainsi déplacée vers les anciens locaux du CCAS, toujours sur cette même place Eugène-Raynaldy.

"Ce transfert est prévu pour mars ou avril 2024. Ensuite, nous procéderons à la démolition de l'actuel bâtiment et les travaux pourront ensuite commencer, présente Christophe Lauras, adjoint à l'Aménagement urbain. La livraison est prévue pour l'été 2025." Avec une mise en service donc, à l'automne.

Son coût, hors taxes, sera de 3,13 millions d'euros, pour une construction faite principalement de métal et de verre. "Un aménagement écoresponsable", se réjouit déjà Christophe Lauras. Un lieu lumineux mais fermé, "afin d'y garantir un intérieur chaud".

Le premier point d'une véritable refonte de cette place de la Mairie. Puisque dans un second temps, c'est-à-dire après l'automne 2025, sera détruite l'actuelle fontaine, pour la construction d'une nouvelle se voulant plus adaptée. Et c'est alors que les marchés du mercredi et samedi viendront s'y greffer, en lieu et place du boulevard d'Estourmel. Une première pierre à l'édifice.