Haras, écoles, énergie, halle marchande... Ces projets dans lesquels Rodez va investir en 2024

Comme annoncé lors du dernier conseil municipal, la Ville prévoit d’investir 27 millions d’euros en 2024. Tour d’horizon des principaux projets qui n’ont pas manqué d’être débattus et contestés par l’opposition lundi 18 décembre 2023 lors de la dernière assemblée de l’année.

Sécurité : plus de 800 000 € en vidéoprotection

"La sécurité, une priorité". C’est comme cela que les élus de la majorité, tancés lors du dernier conseil municipal par l’opposition sur une délinquance en augmentation dans la ville, ont présenté l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection pour 2024.

Combien ? Le chiffre n’a pas été dévoilé, mais si l’on se fie aux dernières annonces, il s’agirait d’une soixantaine en plus dans les rues. Pour un coût total de 835 171 €, travaux pour le raccordement à la fibre compris. Toujours en matière de sécurité, ont été annoncés plusieurs projets : l’installation de grilles espace des Embergues, rue Penavayre, place de l’étoile à Saint-Cyrice et 90 000 € pour la signalétique, notamment pour la limitation à 30 km/h dans les rues du centre-ville.

A lire aussi : VIDEO. Rodez : la police évacue trois personnes du public lors du conseil municipal

Voiries : une nouvelle avenue Tarayre, le Département entre dans le débat…

Amélioration des trottoirs, pavage, dallage, circulations douces… Plus de 3,6 millions d’euros ont été fléchés hier soir dans le domaine. Principal projet : le remaniement des carrefours, la végétalisation et la création d’une voie de circulation douce avenue Tarayre (1,4M€). D’autres rues sont également concernées par une réfection : Camonil (600 000 €), Saint-Martin-des-Près et Professeur Calmettes (448 604 €), Planard (400 000 €). De nombreuses dissimulations de réseaux sont également prévues avenue 8 mai 1945, rues du clos Camonil, Sarrus, Grandet…

L’avenue de l’Europe, censé bientôt accueillir le futur commissariat, se refera également une beauté.

"Nous sommes présents partout, dans tous les quartiers", s’est vanté Christophe Lauras, adjoint en charge des travaux. "Dans tous les endroits où les touristes vont, pas ailleurs", a rétorqué son ancien adversaire lors des élections départementales, Serge Julien. Ce dernier avait remporté la bataille, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le maire Christian Teyssèdre : "toutes les voiries où il y a des soucis à Rodez, elles sont à la charge du Département ! Donc faites votre travail en allant voir l’état de l’avenue de Bordeaux ou encore les berges de l’Aveyron".

Haras : l’écurie se transforme en salle de réception

Vous rêvez de vous marier au haras de Rodez ? C’était une promesse de Christian Teyssèdre. Et cela pourrait être possible dans plusieurs mois. Car la Ville a annoncé hier investir 1,5 million d’euros dans la rénovation de l’écurie sud - pas celle intégrée à la Chartreuse -, en salle de réception ou de réunion. En tout, celle-ci pourra accueillir plus de 300 personnes et possédera "de nombreux équipements nécessaires à la restauration et autres". La "Maison du vélo", souhaitée aussi par le maire, devrait également être inaugurée pour 400 000€ dans un hangar du parc. La rénovation des murs autour de l’enceinte ainsi que la réfection des réseaux coûteront, eux, près de 1,9M€.

Écoles : Gourganne fera plus qu’un

Attendus également, les travaux de l’école Gourgan ont été chiffrés à 1,2 million d’euros. L’ensemble scolaire, séparé en deux à ce jour, ne fera plus qu’un sur sa partie haute. La partie basse, elle, doit servir à construire un gymnase dans le quartier. Ce dernier n’a pas été inscrit au budget 2024 et verra le jour après la fin des travaux a annoncé Christian Teyssèdre. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits des bâtiments. Près de 300 000 euros ont également été fléchés en supplément de la rénovation de l’école Flaugergues, estimée au total à plus de trois millions. La cour de Cambon-Monteil se refera, elle, une beauté pour un budget de 110 000 €.

Culture : MDA, médiathèque… plusieurs travaux prévus

La maison des associations, au Faubourg, va s’étendre avec l’aménagement d’un étage supplémentaire. Cela en coûtera 350 000€. La maison de quartier de Saint-Éloi s’agrandira aussi pour 35 000 €. La médiathèque, et notamment son sas d’entrée, sera également rénovée à hauteur de 250 000 €.

Le square Subervie rénové

Abords du Sacré-Cœur, nouvelle aire de jeux pour les enfants à Saint-Éloi, amélioration de celle de Layoule, rénovation du square Subervie… Tels sont les projets pour 2024, avec un budget total de 1,44M€. Concernant le Sacré-Cœur, la Ville compte créer un jardin et souhaite en faire "un lieu de repos, de détente, entre la maison de santé et l’Ehpad Saint-Cyrice".

Le square Subervie, souvent décrié pour sa fréquentation et son état d’insalubrité, vivra lui ses premiers travaux. Une grille à l’entrée doit être installée pour empêcher son accès dès la nuit tombée. "Et pour que les enfants reviennent y jouer", a stipulé Christophe Lauras.

Énergie : du photovoltaïque sur le toit de Paul-Lignon

Réduire la dépense énergétique de la Ville en améliorant son autoproduction : tel est l’objectif de la majorité. Pour ce faire, le remplacement d’ampoules existantes par des LED se poursuivra pour 480 000€ et surtout, de nombreux panneaux photovoltaïques vont être installés sur les toits de bâtiments publics. Parmi lesquels on peut citer la future école Gourgan ou encore les nouvelles tribunes du stade Paul-Lignon.

Paul-Lignon, le gros morceau

Le stade justement sera une nouvelle fois le « gros morceau » des investissements pour 2024. La Ville prévoit de livrer l’enceinte, totalement rénovée, à la fin de l’année. Pour ce faire, plus de six millions d’euros ont été fléchés. Pour un coût global de 23 millions d’euros, selon Christian Teyssèdre. Évoquant un prix rapporté à la place parmi les meilleurs de France. "Vous n’avez pas honte de vous comparer aux stades de Lyon, de Marseille et autres", s’est agacée son ancienne première adjointe, Sarah Vidal, lors du débat. Au rayon des équipements sportifs, la Ville a également annoncé la création d’un nouveau stade synthétique au Trauc. Coût estimé : 1 million.

La halle, c’est parti

C’est le projet phare de la mandature pour la majorité : les travaux de la future halle marchande en centre-ville débuteront l’an prochain. La brasserie Le Central, emplacement sur lequel doit être installé le nouvel équipement et ses 14 étals, sera détruite à partir d’avril. Ces premiers travaux sont estimés à près de deux millions d’euros. Pour une livraison prévue en 2025.