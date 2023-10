Villecomtal. Belle journée de convivialité avec l’ADMR

Les bénévoles et le personnel de l’ADMR se sont retrouvés afin de partager une journée de convivialité. Le rendez-vous était fixé à midi au restaurant "Les Planques" à Druelle Balsac où un bon repas fut servi.

Ce moment a été l’occasion de nombreux échanges. Puis, l’après-midi, tout le monde s’est dirigé vers le prieuré du Sauvage, situé à quelques kilomètres, où le groupe a été accueillis par le Président (et père de Lydia) de l’Association "Les amis du Prieuré du Sauvage" qui a retracé en détails l’histoire de ce site.

Grâce à cette association et sous son impulsion, il est passé d’un état de ruines, envahi par la végétation et oublié de tous en un lieu magnifique, reposant, où il est désormais possible d’organiser des manifestations festives ou culturelles. Les adhérents ont ensuite visité l’ensemble du site.