Disparition de l'acteur Marwan Berreni : le doute est levé sur l'identité du cadavre retrouvé pendu

Ce corps retrouvé à quelques kilomètres de son véhicule abandonné le 12 octobre 2023 est bien celui de l'acteur de "Plus belle la vie".

Il ne faisait presque aucun doute quant à l'identité du corps retrouvé pendu le jeudi 12 octobre dans une ferme abandonnée de la commune de Corcelles-en-Beaujolais.

L'un des acteurs phares de la série initiée par France 3 puis désormais reprise par TF1, Marwan Berreni qui incarnait le rôle d'Abdel Fedala, un avocat, a été identifié formellement.

Les papiers retrouvés à côté du corps

Avec "une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire" appartenant supposément à la victime, il ne manquait que les résultats de l'autopsie pour le confirmer.

L'autopsie confirme qu'il s'agit de l'acteur

Le résultat de cette autopsie est tombé ce jeudi 19 octobre : le corps retrouvé pendu est bien celui de l'acteur de "Plus belle la vie" Marwan Berreni, disparu depuis le 3 août au soir et un accident dans lequel il a pu être impliqué à Mâcon (Saône-et-Loire).

Il avait disparu depuis le 3 août

Sa victime, une femme d'une trentaine d'années, passera cinq jours à l'hôpital, souffrant de fractures aux côtes, à la clavicule, d’un pneumothorax et de lacérations au foie et au poumon, détaille Le Parisien.

Seule sa voiture avait été retrouvée

La voiture de Marwan Berreni a été retrouvée deux jours plus tard, le 5 août, près d'une vigne non loin de Fleurie (Rhône), non loin de la commune où l'on retrouvera son corps sans vie, ce 12 octobre, après 5 semaines de mystère quant à son sort.

Il devait reprendre le tournage de "Plus belle la vie" pour TF1

Marwan Berreni devait reprendre le tournage de "Plus belle la vie" ce lundi 23 octobre, mais compte tenu de sa disparition, son rôle dans dans le scénario du feuilleton télévisé a depuis été revu et corrigé.

Pluie d'hommages

Ses anciens camarades de la série sont nombreux à lui rendre hommage depuis la découverte du corps de l'acteur.

"On s’connaissait depuis nos 15 ans... Dans la même classe au cours Florent... Tu as été pendant tant d’années un de mes humains préférés au monde… Je savais que dès que j’allais te retrouver, j’allais rire.. putain qu’est-ce qu’on a ri...", a, à son tour, réagit Léa François, qui joue Barbara dans le feuilleton quotidien "Plus belle la vie", a rendu un hommage particulièrement émouvant à celui qu'elle connaissait depuis ses 15 ans.

