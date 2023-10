Rignac. Le trophée des associations pour les quilles

Le trophée des associations 2023 a été remis au club de quilles au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en mairie dans la salle du conseil municipal.

Entouré de ses adjoints, des membres du conseil municipal et du personnel administratif, le maire Jean-Marc Calvet a redit son plaisir de recevoir, de féliciter et de récompenser les associations "qui portent haut les couleurs du village". Le club de quilles local avec ses nombreux titres de champions de France, régionaux et départementaux, ses places d’honneur et ses podiums mérite d’être cette année en haut de l’affiche.

Certes, les mauvaises langues argumentent que les quilles de huit, du fait de la spécificité aveyronnaise est le sport le plus facile pour décrocher un titre de champion de France : " Mais c’est quand même un titre de champions de France et puisque c’est si facile on serait heureux de les accueillir", rétorquent les adeptes de cette discipline qui nécessite des heures d’entraînement. À la tête d’une centaine de licenciés dont une quinzaine à l’école de quilles et une douzaine de vétérans (ce qui justifie aussi cette distinction), le président Dominique Saurel s’est dit très satisfait de l’ensemble des résultats et a remercié le conseil municipal pour cette récompense. Honneur notamment aux champions minimes Alban Mayanobe, champion de France individuel, Éric Pécoul, vice-champion de France, tous deux champions de France par équipes avec cinq records de France. Léo Couderc et Célian Delforge champions de l’Aveyron. Clara Pécoul et Léana Dieudé, vice-championnes Aveyron. Léana Dieudé et Laura Pons, championnes du Ségala. Léna Grès et Isaline Rouquette, finalistes de la coupe Occitanie, demi-finalistes de la coupe de France, 4e au championnat de France par équipes. Yelina Dieudé et Albane Olié, 3e au championnat de France par équipes. Margaux Albouy, championne du Ségala. Hugues Ginestet, champion du Ségala et combiné quilles-bowling. Bernard Manhaval, bouclier de 2e série du Ségala.