Onet-le-Château. Une semaine en Corse pour les adhérents du Gaeq

De l’avis unanime, ce voyage corse restera dans les annales de l’association.

Ils étaient une cinquantaine du Gaeq à participer au voyage que l’association organisait en Corse et ils sont tous revenus enchantés, avec plein d’étoiles (corses, bien sûr !) dans les yeux.

Il faut dire que ce fut un voyage extraordinaire, dans une belle ambiance, avec une météo de rêve, sans oublier un guide génial qui a régalé les vacanciers par son originalité et ses connaissances sur la Corse et les Corses, un chauffeur Jean (de chez Teyssèdre), qui en professionnel a abordé les virages corses avec brio et maestria et évidemment, un programme d’enfer.

Ce n’est pas pour rien que la Corse est surnommée l’île de Beauté et après une première nuit en bateau pour rejoindre Ajaccio, ce fut un réel émerveillement d’abord avec la visite de la ville chère au cœur de Napoléon 1°, puis après un déjeuner en auberge, en découvrant Porto-Vecchio, via le célèbre "Lion de Roccapina", une merveille naturelle taillée par l’érosion de la roche… Le lendemain c’est Bonifacio qui les accueillait, en petit train pour visiter la ville haute et en bateau pour apprécier les grottes et falaises de ce site incontournable et d’une beauté magique. L’Alta Rocca et les surprenantes Aiguilles de Bavella, puis la vallée de Solenzara étaient au menu de la journée suivante qui s’est achevée avec une belle soirée chants et guitares. Puis le groupe visitera Corte, la capitale historique de la Corse, les Calanques de Piana et la réserve naturelle de Scandola (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). Enfin pour le dernier jour, ils se sont émerveillés à Calvi, puis avec la balade en bateau jusqu’à l’Ile Rousse et, après un petit repas en bord de mer, Bastia leur tendait les bras, en passant par Saint-Florent, surnommé le "petit Saint-Tropez de la Corse", pour reprendre le bateau… et le chemin du retour, déjà…