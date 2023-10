Rodez : il y a 13 ans jour pour jour était posée la première pierre du musée Soulages

Le 20 octobre est, depuis 2010, une date charnière à Rodez. C'est la date de la pose de la première pierre du musée Soulages !

20 octobre 2010

C'était le 20 octobre 2010. Rodez recevait du beau, du très beau monde sur ses terres. Et pour cause : la préfecture aveyronnaise vivait la pose de la première pierre d'un véritablement monument : le musée Pierre Soulages. Le peintre iconique, né sur le Piton, est alors âgé de 90 ans et va sur ses 91 bougies.

La pierre où est gravée la date est posée. L'artiste est entouré de Martin Malvy, alors président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, de Jean-Claude Luche, à la tête du département, de Christian Teyssèdre, maire de Rodez, de Ludovic Mouly, président d'Agglomération et enfin de la préfète de l'Aveyron Danièle Polvé-Montmasson.

Inauguré en présence de François Hollande

La structure a ouvert ses portes le 30 mai 2014, en présence du président de la République, François Hollande. Pierre Soulages était évidemment de la partie. "Merci Pierre, on ne le répétera jamais assez", lâche Christian Teyssèdre, alors que Martin Malvy mesure l'impact de cette ouverture pour le Piton : "ce musée fait de Rodez une vraie capitale".

Décédé à 102 ans

Le mois d'octobre représente aussi une balise bien moins joyeuse : celle de la mort de Pierre Soulages. L'artiste est décédé à l'âge de 102 ans le mardi 25 du dixième mois de l'année, en 2022, à l'hôpital de Nîmes. Dans quelques jours, le peintre connu et reconnu mondialement sera donc parti depuis un an. Déjà...