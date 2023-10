Lassouts. Sport quilles : l’amical signe la fin d’une saison remarquable

Le Sport quilles lassoutois a organisé une journée sur le thème des quilles le samedi 14 octobre. Le beau temps étant de la partie, la journée a débuté dès 14 heures avec un amical de quilles mêlé aux challenges du club. Plusieurs clubs voisins ont répondu présents. Une belle participation qui s’est terminée par une remise des prix suivant la catégorie avec un calcul de handicap mettant tout le monde sur un pied d’égalité.

Au final, André Lemouzy remporte chez les hommes avec 89 quilles, Sandrine Auguy de Castelnau chez les féminines avec 83 quilles, Lucas Lemouzy en jeunes avec 91 quilles, Emma Benaben de Palmas en adolescentes avec 87 quilles, Zélian Naudan-Delbosc avec 53 quilles et Inès André de Saint-Geniez-d’Olt avec 44 quilles en école de quilles, Laetitia Sannié avec 75 quilles en catégorie non-licenciés. La médaille vétéran est attribuée à Roger Solladier de Castelnau avec 84 quilles. Pour le club, le challenge Gilbert-Charrié récompensant le ou la meilleure jeune et féminines est attribué à Charlotte Lacaze avec 72 quilles, et le challenge Roger-Solinhac récompensant le meilleur homme senior est attribué à Dédé Lemouzy pour 89 quilles abattues. La journée s’est prolongée avec une soupe au fromage et un apéro concert à la salle des fêtes où l’ambiance festive a clôturé la soirée. La saison 2023 a, là, touché à sa fin. Il est à noter que cette année, le club de quilles de Lassouts a été représenté dans chacune des compétitions officielles organisées, Un grand bravo à nos jeunes qui portent haut les couleurs du club.