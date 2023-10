Subventions : l’Agglo de Rodez cible sa stratégie culturelle territoriale

Le Club via Oc Live et Les Amis du musée Soulages ont conventionné avec Rodez agglomération.

Côte à côte, Aude Dutay, la présidente de l’association Oc Live qui pilote le Club, et Bernard Cayzac, le président des Amis du musée Soulages. Soit deux des univers culturels qui portent la ville et l’agglomération. Hier, ils étaient avec le président de Rodez agglo Christian Teyssèdre pour une signature de convention posant en quelque sorte les bases de "l’implication de l’Agglomération dans la culture, dans une compétence partagée avec le Département".

" Nous avons opéré des choix stratégiques qui à mon sens, apportent plus de clarté. Les MJC de l’agglomération bénéficient du soutien des communes et pour les Amis du musée et Oc Live, c’est l’Agglo", précise ainsi Christian Teyssèdre.

Les Amis du musée Soulages pour un rayonnement territorial

En lui accordant 1 500 euros de subvention, l’Agglo souhaite s’appuyer sur les Amis du musée Soulages pour un rayonnement territorial. "C’est dans les fondements de l’EPCC ", glisse Christian Teyssèdre qui souhaiterait un rayonnement plus importante de celle-ci dans l’agglomération. Pour Bernard Cayzac, cette aide aux "Amis" est en tout cas la bienvenue. "Notre raison d’être, c’est faire rayonner l’œuvre de Pierre Soulages et son musée. Ce que nous avons fait dernièrement, par exemple à l’hôpital de La Pitié-Salpétrière à Paris. On peut imaginer une même rencontre à l’hôpital de Rodez." Au-delà, pour le président de l’association, " c’est l’avenir du musée Soulages dont il est question. Qu’en sera-t-il dans 3 ans, 5 ans, 10 ans maintenant que Pierre Soulages n’est plus là ? ". Les Amis du musée ne cachent pas déborder d’idées. "Vous pouvez compter sur notre bonne volonté" a conclu Bernard Cayzac, ravi de renouer le contact avec l’Agglo après une période un brin distendue consécutivement à la création de l’EPCC, qui bénéficie principalement du financement partagé de la Région, du département, de l’État et de l’Agglo.

Le Club poursuit sa montée en puissance

Quant au Club, via Oc Live, chaque jour, il déploie un peu plus sa toile sur l’agglomération. S’il ne bénéficie donc plus d’aides de la Ville, il a vu la collectivité compléter de 50 000 euros le soutien déjà alloué de la même somme. "C’est un effort important, je ne sais pas si nous pourrons le renouveler chaque année quand je vois les charges qui nous tombent dessus ", a toutefois lancé Christian Teyssèdre. Aude Dutay et Fred Joao, directeur du Club, ont néanmoins pu détailler le développement de la structure, depuis notamment l’attribution du label scènes de musiques actuelles en 2022. " L’an passé, nous avons touché 2 800 personnes et approché une centaine de structures et cette année, nous atteindrons les 3 900 personnes. Tout cela, en plus des 6 à 7000 spectateurs qui viennent au Club chaque année ".

Et de louer les diverses actions menées par la structure tout au long de l’année, comme celle prévue avec les Ogres de Barback à La Primaube ( ci-dessous ), ou les nombreux artistes en résidence accueillis par la structure. " Ils viennent d’un peu partout en France et durant leur résidence, vont visiter le musée Soulages ", précise l’association. Preuve que ces deux univers culturels ont tout lieu de se rencontrer et de faire cause commune sur l’attractivité territoriale de l’agglo ruthénoise.