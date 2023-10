Aveyron : l’Accordéon club réquistanais rend hommage à André Vigroux, décédé dans un accident sur le rallye des Cardabelles

Ce passionné d'accordéaon l'était tout autant par les rallyes. Il était commissaire de route sur ce rallye qui lui a été fatal. Hommage.



André Vigroux, qui vient de disparaître tragiquement, percuté par une voiture lors du dernier rallye des Cardabelles alors qu’il officiait en tant que commissaire de course, était un retraité actif et polyvalent.

Parmi ses hobbies, il affectionnait particulièrement la musique et notamment l’accordéon et ses sonorités. Il a profité du temps libre que la retraite lui accordait pour s’essayer à jouer de cet instrument qui le fascinait.

Guy Lacan, son ami, lui a appris les bases. Grâce à sa détermination et à un travail assidu, André a pu participer à plusieurs concours auprès de ses acolytes de l’Accordéon club réquistanais dont il était membre depuis plusieurs années. Il a su se faire sa place parmi l’association, à la fois par la musique, mais aussi par les services rendus au cours des nombreuses activités du club ; son béret rouge sur la tête, il œuvrait avec sérieux et bonhomie et concourait à ce que les tâches confiées soient allégées.

"La musique (...) adoucira le chagrin des siens"

"André nous a quittés brutalement, il va nous manquer ; nous pensons cependant en priorité à Annie, à sa fille Christel, ses petites filles et toute sa famille ; nous les assurons de notre profonde sympathie en ces moments difficiles et nous sommes convaincus que parmi les nombreux souvenirs que nous garderons tous de son passage parmi nous, la musique sera celui qui adoucira le chagrin des siens et de nous tous. Au revoir André."