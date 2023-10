Espalion. La grillée de châtaignes rassemble le village de Calmont

Octobre est le mois des châtaignes. Et quoi de mieux qu’une belle grillée pour se retrouver entre amis. C’était bien l’idée de l’association pour la Sauvegarde et l’animation du village de Calmont-d’Olt présidée par Vincent Costes. Le grilloir géant alimenté par une part de la récolte de quelques adhérents (André, Raymonde, Vincent…). Restait à faire un bon feu, recruter quelques bonnes volontés pour tourner la manivelle et trouver quelques bouteilles de cidre. Une bonne soixantaine d’habitants de toute la butte ont eu plaisir à se retrouver en attendant un prochain rendez-vous. L’association y réfléchit. Peut-être pour Noël ?