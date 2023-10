Espalion. La soirée "Influence" a porté haut les valeurs du judo

Cette animation promotionnelle portée par France Judo est conçue pour aller à la rencontre du grand public et partager "l’expérience judo".

Après les rencontres des champions avec les 800 scolaires du primaire de la communauté de communes et les jeunes licenciés de tout le département, l’itinéraire des champions s’est ouvert au monde des entreprises, des institutions, aux personnalités du territoire lors d’une belle Soirée Influence qui a rassemblé près de 120 personnes autour des élus et responsables d’entreprises du Nord-Aveyron (une des meilleures assistances du circuit aux dires des organisateurs).

Cette animation, parfaitement rodée, était animée par Frédéric Lacanu. Elle visait à mettre en avant les "valeurs" du judo en s’appuyant sur des petites vidéos et les témoignages des grands champions qui honoraient cette soirée. En introduction et à titre d’exemple dans le monde de l’entreprise, c’est par vidéo que le grand chef étoilé Thierry Marx a raconté comment il s’est construit en tant qu’homme à travers le judo.

Le shin, le gi, le tai

Le judo s’articule autour de trois axes : l’esprit (le shin), la technicité (le gi) et le corps (le tai). Pour le corps, Stéphanie Possamaï et Alexandre Iddir ont parlé des catégories de poids qui permettent à tous de pratiquer à armes égales, des blessures inhérentes à la compétition du haut niveau, de l’importance de l’alimentation et de l’hygiène de vie mais aussi du mental qui est parfois amené à prendre le relai du physique. Estelle Gaspard et Guy Delvingt ont abordé le long chemin du perfectionnement technique alors que Marc Alexandre et Cathy Arnaud ont insisté sur les valeurs d’un sport où "on ne serre pas la main mais on se salue". Sans oublier le revers de la médaille du champion "qui se doit de redonner aux autres ce qu’il a appris".

Des valeurs à transposer dans le monde de l’entreprise

Devant ce parterre particulièrement concerné, Frédéric Lacanu n’a eu aucun mal à faire basculer les valeurs du monde du sport et du judo en particulier comme la politesse, le courage, la modestie, le respect, le contrôle de soi… vers celles recherchées dans le monde de l’entreprise demandant du professionnalisme, de l’honnêteté, de l’engagement, un esprit d’équipe, la primauté de l’intérêt collectif… Le généreux et savoureux buffet servi par l’entreprise espalionnaise "Poème Traiteur" dans la salle de restauration du centre de vacances voisin a permis de poursuivre ce moment d’échange.

Espalion sait recevoir

Outre les cadeaux remis à chaque membre de la délégation par le club (dont l’inévitable couteau de Laguiole), la mairie a aussi souhaité marquer le sens de l’accueil et de l’amitié – valeurs fortes du territoire – en offrant un coffret de spécialités gastronomiques de l’une des plus belles entreprises agro-alimentaire de la ville.