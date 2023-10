VIDEO. "Allez, respire !" : le finish mythique de la première victoire de Johann Zarco, en MotoGP

Pour la première fois de sa carrière, Johann Zarco, 33 ans, a remporté une course de MotoGP, ce samedi 21 octobre 2023. Il s'est adjugé le Grand Prix d'Australie, avec une fin palpitante.

Les puristes de F1 en France se souviendront pour l'éternité des commentaires de Julien Fébreau sur Canal+ et son légendaire "accélère, accélère", lors de la première victoire de Pierre Gasly en 2020. Ce samedi 21 octobre 2023, les passionnés de MotoGP ont sans doute été envahis par les mêmes frissons avec le triomphe de Johann Zarco.

Un incroyable scénario

Parti 5e dans ce Grand Prix d'Australie, le pilote Ducati-Pramac, champion du monde de Moto2 en 2015 et 2016, courait toujours après son premier succès dans la catégorie reine. Au contact du peloton de tête, Johann Zarco voyait Jorge Martin, leader durant une grande partie de ces 27 tours, éprouver d'immenses difficultés pour conclure.

Le Français de 33 ans a saisi sa chance pour s'emparer de la pole position. Il ne reste alors que quelques virages à boucler avant de franchir la ligne d'arrivée. Cinq pilotes luttent pour la première place, dont Pecco Bagnaia, champion du monde en titre.

"Allez, respire, respire, respire !"

Sur Twitter, Canal+, diffuseur du championnat du monde de MotoGP, a relayé les 30 dernières secondes de ce Grand Prix d'Australie. Johann Zarco mène la danse. "Ça y est, il a pris de l'avance, il a pris de l'avance", martèle Laurent Rigal, aux commentaires. À ses côtés, Randy De Puniet en est convaincu : "il reste deux virages, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas", assure celui qui compte 140 départs en MotoGP. "Allez, respire, respire, respire", enchaîne le commentateur. La dernière ligne droite arrive. Avant l'explosion de joie.

Désolés de vous réveiller aux aurores comme ça, mais on a une bonne excuse...



LA PREMIERE VICTOIRE EN MOTOGP DE JOHANN ZARCO !!!!! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7#AustralianGP | #MotoGP pic.twitter.com/EHs0oXhVSd — CANAL+ MotoGP\u2122 (@CanalplusMotoGP) October 21, 2023

"Depuis 2017 on l'attendait, la victoire de Johann Zarco dans la catégorie MotoGP ! Il le fait ! Oui ! Johann Zarco est vainqueur de Grand Prix ! Ça y est !", savoure la voix de la moto sur la chaîne cryptée.

Zarco savoure

Laurent Rigal ne le cache pas : "j'y croyais plus Randy, j'y croyais plus" ! Un sentiment que le pilote français semblait partager au moment de débriefer sa course à chaud, au micro de Canal+. "Je commençais un poil à perdre espoir même si j'essaie de travailler au mieux à chaque fois et de donner le maximum. Il y a certaines sensations des fois qui ont du mal à revenir", a expliqué Johann Zarco, qui a savouré. "Ça fait vraiment du bien !"

Mais comme l'a affirmé Randy De Puniet, en parlant du vainqueur du jour : "lui y croyait depuis vendredi, il nous l'avait annoncé". Promesse tenue !