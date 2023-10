Le bon bilan de "Bienvenue à Villecomtal"

Dernièrement, l’association Bienvenue à Villecomtal (BAV) a réuni une quinzaine de personnes pour son assemblée générale annuelle. Plusieurs membres, dont le maire, étaient excusés.

Les deux coprésidents, Lucette Peroud et Michel Nuffer ont présenté le rapport moral de l’association.

L’année 2022 a vu l’accueil de plusieurs familles ukrainiennes, en lien avec la municipalité qui a sollicité le concours de BAV au regard de sa compétence, liée en particulier à l’accueil d’une famille de Syriens pendant plus de deux ans. Accompagnement pour l’installation, aménagement pour les démarches administratives, aides financières, cours d’apprentissage du français à raison de deux à trois séances par semaine, pot d’accueil et puis pot de départ pour trois familles, deux repartant en Ukraine et une s’installant aux États-Unis, avec retour de la grand-mère Alla qui préfère vivre en France et s’investit à l’école. Elle a proposé la participation à un concours initié par l’Ukraine sur le thème de la guerre et de la résilience à partir du mythe "Prométhée" ; un article suivra.

Organisation de la projection du film de Cécile Allegra "Le Chant des Vivants", projet porté par l’association Limbo. Un nombreux public a assisté à cette projection suivie d’un débat avec la réalisatrice.

En lien avec l’association Le Goût des Autres un repas partagé ouvert à tous les habitants a réuni une quarantaine de personnes au début de l’été, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le bilan financier présenté par les 2 trésoriers Christian Sakharov et Bernard Peroud démontre la clarté et la fiabilité de cette association. Les prospections pour des actions futures sont en débat.