Espalion. Le club de tir a atteint la cible des 150 adhérents

La dernière assemblée générale qui s’est tenue à la salle de la gare a confirmé la belle santé de l’association présidée par Jean-François Angles.

Le club dispose d’un magnifique stand de tir à 10 m dans le complexe sportif couvert intercommunal de la route de Saint-Pierre et une structure extérieure à Gourgans bien utile pour le tir à la poudre.

Avec cette saison, 130 adultes (dont 23 féminines) et 26 jeunes (dont 9 jeunes filles), le club de tir d’Espalion a encore, malgré 21 départs, vu ses effectifs progresser de 9 %. Des membres de 9 à 92 ans venant pour les deux-tiers de la communauté de communes. Les autres étant principalement originaires de l’Aubrac et du Grand Rodez.

Une saison bien remplie

Au stand de tir à 10 m, l’école de tir a vu l’arrivée de 6 nouveaux jeunes venus découvrir cette discipline. Une dizaine d’adultes ont partagé le stand avec eux. Côté compétition, les cadets Yaëlle et Lucas à la carabine et Julien au pistolet ainsi que les seniors Claude et Pierre au pistolet ont obtenu de bons résultats au niveau départemental et régional. Seul Lucas a obtenu sa sélection pour le championnat de France. Une sélection qu’il n’a pas souhaité honorer, trop pris par ses études. Le club a aussi noté les résultats très encourageants d’Étienne pour sa première année de compétition. Avec 15 tireurs engagés (7 filles – 8 garçons) l’école de tir se classe septième sur les vingt-deux clubs de Midi-Pyrénées et Sylia se classe deuxième régionale en poussines.

Au tir à poudre à 25 m, les 127 tireurs ont effectué 749 séances de tir sur 182 jours (ce qui représente une présence de tireurs un jour sur deux au stand de tir). Le président a rappelé que 3 séances minimum sont nécessaires pour l’attribution ou le renouvellement du permis de détention d’armes.

L’assemblée générale a entériné l’arrivée de Renaud Metzger au comité directeur qui sera toujours présidé par Jean-François Angles secondé par Claude Landès à la trésorerie et Éliane Orsal au secrétariat. Le président et le trésorier ont assisté à l’assemblée générale de la Ligue. Cela a permis d’établir quelques contacts toujours intéressants. Par contre les relations avec le comité départemental sont quasi inexistantes.

Modernisation de l’armement et des installations

L’achat d’un pistolet 9 mm et d’un revolver LR ont complété l’équipement. Cela va permettre aux débutants de pratiquer plus facilement avant de s’équiper d’une arme personnelle. L’aménagement du site extérieur de Grandval s’est poursuivi grâce à l’investissement bénévole d’une vingtaine de membres.

Elle est le socle du sentiment d’appartenance et le ciment de l’esprit associatif. Tout le long de la saison, le club a offert des conditions pour favoriser les liens entre adhérents et la pratique du tir dans une ambiance sereine. L’assemblée générale s’est terminée par les remerciements du président à la municipalité, à la communauté de communes, à la région Occitanie et à la Ligue pour leur soutien.