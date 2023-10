Moto : un plateau de choix, avec Luc Alphand, aux Trois jours de la Truyère

L'événement de moto trial du Nord-Aveyron sera de retour du 27 au 29 octobre autour d'Entraygues-sur-Truyère, et il y aura du beau monde !

Comme chaque année, avec 300 engagés de dix nationalités différentes, les Trois jours de la Truyère ont fait le plein de concurrents. Et parmi eux figure l’ancien champion de ski et vainqueur du Dakar auto Luc Alphand !

Fujinami, Ferrer ou encore Martinez en élite

C’est un plateau exceptionnel qui attend les passionnés de trial du 27 au 29 octobre. Parmi les pilotes élite, le champion du Monde 2004, Takahisa Fujinami, qui compte également sept places de vice-champion et six de 3e sera, certainement l’un des pilotes à suivre lors de cette édition. Mais dans cette catégorie, l’opposition sera particulièrement relevée avec la présence du multiple champion de France Alexandre Ferrer. Ainsi que celle du jeune Espagnol Pau Martinez, qui fut champion du monde 125 à tout juste 17 ans en 2020 et qui s’est imposé dans le Nord-Aveyron en 2022. Il ne faudra pas oublier le champion de Belgique, Emile Mattheeuws, ou encore la valeur montante de l’enduro espagnol, Arnau Farre. Ainsi que le japonais Shinya Hirohata, représentant de la Montesa talent school 2023.

Luc Alphand star des invités

Dans la catégorie TR1, antichambre de l’élite, ils seront près de 20 à prétendre au podium final, dont le jeune Britannique Alfie Lampkin. Une catégorie dans laquelle le jeune Castonétois Nathan Molinarie visera également le podium final. Une édition de niveau mondial sur laquelle on croisera également quelques champions d’enduro venu s’essayer à la discipline. Comme le champion du monde junior 2022, Zachary Pichon, ou Valérian Debaud, spécialiste des classiques qui termina 4e lors de l’Aveyronnaise classic 2023.

Mais, parmi les invités vedettes, le plus suivi sera sans aucun doute un certain Luc Alphand, qui a soulevé à plusieurs reprises le globe de cristal de ski alpin, dont le plus gros en 1997, avant de s’imposer en auto lors du Dakar 1999 en catégorie T1 et au général en 2006. Alphand pratique le trial depuis un certain temps, en Andorre où il réside.

Comme tous les ans, les pilotes se départageront sur 54 zones, dont un certain nombre de nouvelles. Et le samedi soir, les meilleurs concurrents se livreront à un show spectaculaire sur des zones artificielles créées dans le centre d’Entraygues-sur-Truyère.