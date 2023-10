Rugby : double première pour Decazeville

À Saint-Yrieix, dimanche 22 octobre, le Sporting a vécu une très belle après-midi en s'imposant (19-24) lors de la 5e journée de Fédérale 2. Les expérimentés Accorsi et Valentin y étant pour beaucoup.

C’est un dimanche parfait pour le Sporting ! La réserve qui remporte son premier succès depuis plus d’une saison et la formation phare du Bassin qui enregistre son premier succès à l’extérieur de la saison. Il y a pire comme dimanche, même si les coéquipiers de Loïc Rouquette, qui s’est vu expulsé comme le talonneur adverse lors d’une bagarre générale, sont passés par tous les états soufflant le chaud puis le froid en tout début de seconde période, dimanche 22 octobre, en Haute-Vienne sur le terrain de Saint-Yrieix.

Une entame de rencontre, presque parfaite pour le Sporting qui prend rapidement le dessus sur un exploit personnel de son expérimenté et ancien professionnel centre Albert Valentin qui avec ses crochets dévastateurs va saluer, toute la défense, sur une course de 60 mètres. Ajouté à cela les deux pénalités de Jonathan Monbroussous et voilà le Sporting devant à la pause (6-11).

"On ne va pas bouder cette victoire, mais il y a un peu de frustration à tant dominer la rencontre et ne pas scorer dans les temps forts. Saint-Yrieix est une très belle équipe qui nous a compliqué la tâche et a su profiter de son temps fort", analysait le coach des Aveyronnais, Anthony Julian à l’issue de la rencontre.

Les "vieux" font plus qu’assurer !

Chahuté en touche, le Sporting va subir, au retour des vestiaires, durant plus de vingt-cinq minutes. Un temps durant lequel les hommes de Saint-Yrieix vont en profiter pour repasser devant, menant consécutive, 16-14 puis 19-14. Encore trop de fautes venaient sanctionner des Decazevillois qui étaient bien mal embarqués lorsque les coaches décidaient de sortir du banc l’ancien, le métronome de ces huit dernières années, Jérôme Accorsi. Oui, l’ancien buteur passé manager général cet été, mais finalement de retour sur le terrain hier et pour quelques semaines pour "filer un coup de main" au regard du nombre de blessés au sein de l’effectif du Sporting.

Tel un porte-bonheur, puisqu’il avait officié également une mi-temps en réserve juste avant (!), pour le succès que l’on connaît, il remettait les pendules à l’heure profitant de sa longueur au pied et de sa précision dans l’exercice des transformations et autres pénalités. En duo avec Albert Valentin, ce sont ces deux-là, 42 et 34 ans au compteur, qui débloquaient la situation des bleu et blanc. Albert Valentin usait encore de ses crochets pour inscrire un deuxième essai personnel et Jérôme Accorsi passait la transformation puis une pénalité de 40 mètres en coin pour offrir un succès au SCD.

Après la victoire (16-10) sur Bourges le dimanche précédent, il n’était un secret pour personne que le Sporting voulait enchaîner à l’extérieur et se replacer dans le bon wagon. Le virage a été bien négocié !