Handball : Jérôme Fernandez, une légende des Bleus au conseil de Rodez-Onet

Jeudi 19 octobre, le Roc recevait Jérôme Fernandez au domaine de Combelles, dans le cadre d’une soirée avec ses partenaires. L’occasion pour la star du handball français et le président aveyronnais, Benoît Courtin, de détailler le lien qui les unit depuis plusieurs années.

Un double champion olympique français aux côtés du Roc. Tout démarre en 2019, lorsque après une année de coprésidence avec Olivier Ferrand, Benoît Courtin prend seul les reines du club de handball phare du département. Un nouveau chapitre dans l’histoire du DRH de l’usine Bosch, qui implique des responsabilités nouvelles, dont il en apprendra les spécificités jour après jour. Mais pour y faire face, il a besoin d’aide. Et c’est là qu’intervient l’ancien arrière gauche aux 390 sélections en équipe de France, Jérôme Fernandez.

"J’ai été contacté par Benoît sur Linkedin il y a trois ans et demi, quatre ans. Il m’a demandé conseil, parce qu’il venait de reprendre le club et qu’il voulait savoir un petit peu ce qu’il devait mettre en place pour construire un projet d’avenir", explique-t-il. Le président Courtin détaille : "Je voulais confronter le projet que j’avais avec quelqu’un qui compte évidemment beaucoup pour nous dans le handball. Mais je ne voyais pas comment quelqu’un d’aussi célèbre allait répondre à un club amateur. Pourtant, Jérôme m’a répondu en toute simplicité et on a passé plusieurs heures ensemble un dimanche après-midi, où il m’a conseillé, inspiré et fait partager son expérience. Ça a été une rencontre très, très importante pour moi."

Jérôme Fernandez : "Je sais qu’il y a un potentiel ici"

Pour Jérôme Fernandez, le lien avec les clubs amateurs, sans qui "le sport professionnel ne pourrait rien faire", est primordial. La raison pour laquelle il n’a pas hésité une seconde à répondre favorablement à l’approche de Benoît Courtin. "C’est important pour le handball dans la région, estime l’ex-international français. Rodez est un club que je connais depuis longtemps pour avoir joué contre lui sur des matches amicaux avec Toulouse. Je sais qu’il y a un potentiel ici." Et il travaille donc, bénévolement, main dans la main avec Benoît Courtin depuis 2019, pour l’aider à le développer. "Jérôme m’a appris l’ordre dans lequel il faut faire les choses quand on veut structurer un club, le fait que les équipes séniors sont évidemment importantes, mais que tout le club l’est également, du baby-hand au hand-fit, et comment gérer la partie administrative. Il m’a aussi dit : "Attention, dans un club, il n’y a pas de star. Que ce soit le président, l’entraîneur ou les joueurs. La star, c’est le maillot." Ça nous a fait évoluer dans la manière de structurer le projet", explique le boss du Roc.

Depuis que ce dernier est à la tête du club, deux choix de coaches se sont posés à lui. Celui de Raphaël Geslan, en 2021, puis celui de Yohann Ploquin, que Jérôme Fernandez a connu en Bleus, en avril. Des décisions sur lesquelles le conseiller privilégié a aussi été consulté : "Quand Benoît m’a dit qu’il était en contact avec lui, je lui ai dit que c’était une très bonne idée. Je le connais très bien, c’est un travailleur. Déjà sur Raphaël, Benoît m’avait demandé conseil. Je pensais qu’il avait assez de compétences pour commencer le travail. Pour des raisons diverses, le club s’est séparé de lui. Et pour moi, Yohann était la personne adéquate pour prendre le relais."