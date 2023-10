Villefranche-de-Rouergue. Fin du tour de France pour l’"Échappée rose"

Ce lundi dans le parc de la chapelle de la Chartreuse, ce sera la dernière étape pour les bénévoles de l‘Échappée Rose. Après 25 hôpitaux visités cette année (Besancon, Nîmes, Dijon, Clermont-Ferrand, Chambéry…), ce tour de France qui a pris le départ fin août, pour une arrivée à Villefranche.

Se sentir bien dans sa tête et dans son corps pour être plus fort contre la maladie. C‘est le message envoyé par l‘association à travers ces actions de confort dédiées tant aux malades, qu‘aux accompagnants et personnels soignants. Les soins prodigués sont exécutés par des personnes formées pour des soins et massages adaptés. Ces professionnelles ont reçu une formation aux soins socioesthétiques.

Certains de ces soins sont donnés à l‘intérieur de la caravane, soit dans les chambres pour ce qui est des malades. Ces soins permettent de soulager et de supporter les maux liés à la maladie.

Au niveau national, l‘Échappée Rose a mis à disposition 7 socioesthéticiennes partout en France. L‘idée de cette échappée rose a été mise en place par l‘association "Tout le monde contre le cancer". Une adresse à connaître également et qui vient d’être mise à disposition des personnes ayant une relation avec les diverses formes de cancer.

"Le Cocon Aveyronnais", centre d’accueil pour les personnes atteintes d’un cancer, et les aidants, a aussi été inauguré samedi dernier.

Sur place, des rendez-vous avec divers professionnels, du sport adapté, des soins socioesthétiques, sophrologie. En projet pour l‘année 2024, la création d’un groupe de parole avec psychologue, un atelier culinaire adapté, et des cours d’art-thérapie.

- Mercredi 25 octobre de 14h à 17h30 au Tricot : Flah-mob sur le thème "tous en rose". Intervention de sport et santé et stand de sensibilisation sur le thème des addictions. Flash-Mob à 16h00

- Jeudi 26 octobre sur le marché : stand de sensibilisation, de maquillage et de vente de crêpes sur le marché. Des mots mêlés géants seront aussi proposés en lien avec le Comité de sensibilisation et de dépistage de l’Aveyron.

- Vendredi 27 octobre toute la journée sous la halle : journée de sensibilisation avec l’Ufolep "Ramène tes parents" : animations physiques et stand d’information préparé en amont par les jeunes en lien avec la Ligue contre le cancer.

- Mardi 31 octobre de 15h à 17h à la Maison du Cancer (chemin du Radel) : atelier "comment dessiner vos sourcils pendant votre traitement". Sans rendez-vous. Animé par Emilie Pouzoulet, socio-esthéticienne.