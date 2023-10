Luc-la-Primaube. Football : victoire in extremis de l’équipe fanion contre Réquista

L’équipe fanion de Luc Primaube Football Club, qui recevait Réquista sur le stade municipal de La Primaube, après avoir été mené 3 à 2 à la 58e a d’abord égalisé par Lebreil à la 60e avant de s’imposer 4-3 grâce à un but de Melhado en toute fin de rencontre. La mi-temps avaitt été sifflée sur le score de 2-2 (avec des buts d’Arnal et Melhado pour LPFC).

L’équipe 2 a décroché le nul sur la pelouse de Salles-Curan. Les Luco-Primaubois menaient 2 à 0 à la pause (buts de Vieilledent à la 25e et de Bayol à la 37e).

Au retour des vestiaires, les locaux ont saisi les quelques opportunités pour d’abord égaliser à la 85e et obtenir le match nul à la 90e.

L’équipe 3 l’a emportée 4-2 contre Druelle 3. Les joueurs et dirigeants des 3 équipes seniors ont en fin de soirée, savouré une truffade préparée par Georges Maurel au club house.

Les U7 sont venus nombreux samedi dernier au stade François Niarfeix à Luc pour leur dernière séance d’entraînement avant les vacances de Toussaint.

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, de solidarité avec le territoire aveyronnais et son volet formation, le Département de l’Aveyron en partenariat avec le RAF devait organiser l’opération Mercredi du Foot, mercredi dernier sur le stade municipal de La Primaube. À cause de la météo, les U7, U9, U11 et U13 n’ont pu bénéficier de cette opération qui a été reportée.

Lors du Match RAF/Bastia, 21 U9 de l’école de foot de LPFC sont rentrés avec les joueurs, 6 U15 ont participé au protocole drapeaux, 12 U15 ont été ramasseurs de balles et 8 U15 ont participé au jeu Foot12 à la mi-temps.