Viviez. Journée détente avec l’AOV rugby

Samedi 28 octobre à partir de 8 heures à l’aire couverte de Viviez, le club de rugby de l’AOV propose une journée détente qui est ouverte à tout le monde. Au programme de cette journée, des moments gourmands, de la musique de la convivialité, de la pétanque et bien sûr du Rugby avec la retransmission sur écran géant de la finale de la coupe du monde qui opposera à partir de 21 heures, la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud. Mais avant d‘en arriver là, dès 8 heures en partenariat avec la charcuterie Calvet, un "petit déj aveyronnais" articulé autour de la tête de veau et de tripous (12 € avec charcuterie, gâteau à la broche, vin et café). À 12 heures les tables resteront dressées pour de la restauration rapide, grillades-frites (5 €). Puis pétanque en doublette, jet du but à 14 h 30, toutes les mises seront reversées au concours A et B. Puis de la musique avec le groupe "7 à 9" pour un apéro concert de 19 à 21 heures, et en suivant ou en même temps, repas proposé par le traiteur Planat crudité-charcuterie-sauté de veau sauce morille et son riz pilaf-crème caramel-vin compris (12 €) et en suivant place à la finale de la coupe du monde.