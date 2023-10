Baraqueville. Le comité de Lax a fêté ses 50 ans

Comme la commune, le comité des fêtes de Lax fête ses 50 ans d’existence cette année. Tout le monde se souvient de la fête exceptionnelle du deuxième week-end de septembre mise sur pied à cette occasion. Pour que de tels événements puissent voir le jour, il faut bien sûr pouvoir compter sur les bénévoles et sur les habitants du village, c’est pourquoi les présidents Hervé Massol et Olivier Arnal avaient non seulement organisé une excursion du côté d’Agen au printemps mais aussi un bon repas, à Lax qui a compté quelque 150 convives et a permis de se remémorer les grandes dates qui ont illustré ce demi-siècle de vie : Les anciens ont pu témoigner que ce comité avait été créé le 23 avril 1973 parce qu’il n’y avait plus de conscrits dans le village, du coup, la mise en place de cette association devait permettre de continuer à organiser une fête à laquelle les villageois restaient très attachés. En mars 1978, le préfabriqué a été acheté au collège Fabre pour 4 320 francs, il a été agrandi en 1987 avec la construction de la cuisine et de l’estrade. Puis en avril 2000, le comité a acheté la licence IV au restaurant Boussaguet.

Dernier grand évènement qui a marqué la vie de cette association, la construction de la salle des fêtes actuelle réceptionnée en décembre 2018.

Depuis ses débuts, force est de constater que ce comité des fêtes n’a rien perdu de son dynamisme et qu’il est devenu un vrai facteur de lien social au sein du village. Longue vie à cette association.