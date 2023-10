Luc-la-Primaube. Bien-être et forme avec le club de gym

Les activités au club de Luc Primaube Gym ont repris. Ce sont plus de 200 licenciés qui participent aux 17 heures de cours qui sont proposés tous les jours de la semaine : de la gym (douce, renforcement musculaire, cardio), de la marche nordique et du Pilates (cours complets), encadrés par 8 animateurs, à la salle Vol de Nuit de La Primaube ou à la salle de gym de Luc. Il reste encore quelques places pour le cours de marche nordique du jeudi matin et bien entendu sur tous les cours de gym. Lors du cours gym douce-stretching du vendredi matin, animé par Cindy, salle Vol de Nuit à l’espace St-Exupéry, de 10 h à 11 h, ils étaient une quarantaine à participer à cette gymnastique douce qui a pour but d’étirer et d’assouplir l’ensemble du corps. Moins philosophique que le yoga et plus douce que la danse classique, cette méthode mêle exercices d’assouplissements traditionnels et techniques de respiration et de développement physique orientales. Elle convient à tous ceux qui veulent se muscler en profondeur en préservant leurs articulations. Renseignements au 06 31 24 84 78 ou par mail caumesg@gmail.com