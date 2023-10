Decazeville : un nouvel espace pour stocker les déchets verts de la communauté de communes en projet

Le Conseil municipal de Decazeville a voté ce mardi un nouveau projet de fanfare à l’école Jean-Macé et la mise à disposition d’un terrain pour stocker les déchets verts de la communauté de communes. La démission d’Émile Méjane de sa délégation aux Finances a aussi été actée.

Les élus ont adopté une convention de mise à disposition pour 3 ans d’un terrain à Laromiguière, où la commune exploite déjà une décharge de classe III, pour l’exploitation d’une plateforme de traitement des déchets verts. "La communauté de communes a interpellé la commune il y a quelques mois pour le traitement des déchets verts produits par les déchetteries", a expliqué François Marty.

Les grandes quantités apportées par les particuliers génèrent en effet des coûts élevés à Decazeville communauté, qui délègue l’enlèvement et le traitement à Veolia. "On ne peut pas se permettre de broyer ces déchets à la déchetterie. En moyenne, on a 130 tonnes de déchets verts par mois", précise Franck Péchoultres de la communauté de communes. Les techniciens communautaires ont donc imaginé une plateforme de déchets pour récupérer les déchets verts des communes, les broyer, puis à faire reprendre le broyat par des agriculteurs. Un appel à candidature sera lancé pour récupérer ces déchets verts broyés.

Nouvelle fanfare de l'école

Réunis pour se prononcer sur un ordre du jour léger, les élus decazevillois ont voté à l’unanimité l’ensemble des mesures proposées. Au moment d’évoquer le budget de la ville, le maire a annoncé la démission d’Émile Méjane de sa délégation aux Finances pour raisons personnelles. Le maire et Véronique Dessales – déjà adjointe aux Finances lors du précédent mandat – récupèrent la délégation.

Dans le cadre du projet national "Notre école, faisons-la ensemble", le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’un projet de fanfare à l’école élémentaire Jean-Macé. "L’équipe éducative a pris contact avec la Lyre decazevilloise pour mettre en place ce projet. L’association dispensera les cours de solfège et enseignera la pratique d’instruments. Les séances se dérouleront dans les locaux de la lyre", a développé Romain Smaha, adjoint chargé notamment de la jeunesse. Un projet sur 6 ans, avec un investissement de 100 000 €, qui concernera d’abord les CP, puis intégrera chaque année une classe supplémentaire jusqu’au CM2 en 2028.