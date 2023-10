Flavin. Ecole Saint-Charles : carton plein pour le quine de l’école

L’Apel de Saint-Charles a organisé ce samedi 21 octobre le quine de l’école. Parents et amis sont venus nombreux pour participer à cette soirée. Elle a comme de coutume commencé par le quine des enfants qui ne fait que des gagnants.

Les parties ensuite se sont enchaînées et tous ont espéré remporter à chacune d’elles l’un des lots convoités : menus gastronomiques, plantes, jambon, paniers garnis… Si tous n’ont pas gagné, du moins ont-ils passé une bonne soirée. Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer, en partie, différentes activités pour les enfants et notamment les sorties parmi lesquelles un beau voyage prévu à l’aquarium de la Rochelle, au fort Boyard et au zoo de la Palmyre.

L’ Apel remercie les parents pour leur investissement et tous les participants qui ont fait la réussite de cette soirée.