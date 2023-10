Espalion. Le petit déj’du rugby a fait le plein

Dimanche dernier, profitant d’un week-end de repos sportif pour les équipes seniors, le Rugby Club proposait à tous ses amis et aux amateurs de gastronomie aveyronnaise un petit-déjeuner "tête de veau" ou (et) escargots. Orchestré par l’ami "Janou" et sa brigade de petites mains maintenant bien rodée, comme d’habitude, les fins gourmets se sont tous régalés. L’occasion aussi pour les supporters de "refaire le match", de penser aux futures échéances (déplacement à Capdenac le 5 novembre) mais aussi de retrouvailles pour quelques anciens. Rendez-vous est déjà donné pour la deuxième mi-temps au mois de mars.