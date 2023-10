Villefranche-de-Rouergue. Le TCV entre tournois d’automne et assemblée générale

Pour l’automne, les Challenge Thénégal et Interclub régional Vétérans sont les traditionnelles compétitions pour les équipes Villefranchoises. Deux formations locales participent au Challenge organisé par le Comité départemental du Lot, les 2 en Première division. L’équipe fanion avec deux victoires face à Aurillac 2 et Castelnau-Montratier a pris une option sur la qualification et un 3e match à jouer à domicile contre les Lotois de Bretenoux.

Les jeunes Titouan, Louis et Valentin ont l’ambition de poursuivre leur beau parcours. L’équipe 2 Villefranchoise, pas trop gâtée par les déplacements, devait s’incliner à Arpajon et Aurillac 1 avant de remporter ce dimanche à Laurière. Une belle victoire face à Figeac 1 : 3/2. Bravo à Camille, Victor, Ivan, Sébastien et Micka. Pour débuter la compétition des Interclubs régionaux, les +65 ans se déplaçaient à Castres. Le tout jeune parmi les anciens, Jean-Michel, permettait à l’équipe Aveyronnaise de s’octroyer un beau succès 3/2, victoire en simple et double de Jean-Michel, associé à Daniel et qui donne de bons espoirs de qualification pour la suite de la compétition. Le prochain adversaire sera St Sulpice, à Laurière.

École de Tennis

Les jeunes du TCV ont effectué une belle sortie au Tournoi International de Rodez, au complexe de Vabre. Accompagnés de leurs éducateurs ils ont pu profiter des animations proposées par le CODEP Aveyron et vu évoluer des joueurs professionnels dont plusieurs classés entre la 200è et 500è place mondiale. Un très beau souvenir pour tous les participants.

A noter, le beau succès de Titouan Bories à la Grande Motte, avec 4 victoires, lors d’un TMC de sa Cie d’âge.

Assemblée générale

Une date à retenir, l’assemblée générale du TCV le vendredi 17 Novembre 18h.30 au club-house de Laurière. Rapport d’activité, rapport financier, projets, questions diverses. Jeunes, anciens, nouveaux sont invités à cette réunion annuelle suivie d’un apéro convivial.