Course pédestre : à Nant, "ce sera une édition ouverte" du Festival des Hospitaliers

Samedi 28 et dimanche 29 octobre, le cœur de Nant battra au rythme du trail avec quatre courses.

Le grand chevalier de métal a repris sa place au centre du village et comme dans l’histoire, après les Templiers, viennent les Hospitaliers, à Nant. Un passage de témoin symbolique entre deux trails historiques du Sud-Aveyron s’opère et cette fois, ce sont les gorges de la Dourbie et le Larzac qui seront animés samedi et dimanche. Pour cette nouvelle édition du festival nantais, 1 600 coureurs sont attendus sur les quatre courses. "On est complet", se satisfait le président de l’organisation, Philippe Viala. Et ce, depuis le 3 août, date à laquelle le "sold out" a été annoncé sur la distance reine : le 75 km.

L’an dernier, la course avait été remportée par Florian Petit. Cette année, le coureur Sud-aveyronnais a choisi l’Endurance trail des Templiers, duquel il a terminé à la 16e place en 11 h 31. Et il n’est pas le seul, puisque Jean Blancheteau, 2e à Nant l’an passé, était lui aussi au départ à Millau et a pris la 6e place. "Il n’y a que le vainqueur de la Nantaise qui sera présent, reprend le président. Avec les sponsors, certains sont obligés de s’y montrer. Je pense que sur les trois courses, ce sera ouvert." Chez les femmes, seule Sarah Dif, 3e l’an dernier sera présente sur la ligne de départ du 75 km.

"On est resté sur du classique"

Cette année, "on est resté sur du classique", concède le président. Les 200 bénévoles seront mobilisés sur le terrain tout le week-end sur les quatre courses qui animent le festival. Samedi, les courtes distances auront la part belle. La Nantaise (13,6 km et 540 m de dénivelé positif) partira à 14 heures. Les coureurs s’élanceront à l’assaut de la montagne de Saint-Alban, où une chapelle a été construite et où il sera possible d’apprécier un joli panorama. Le retour se fera par le chemin des Crêtes. Après quoi une "descente technique pour rejoindre le château du Pré Neuf" attendra le peloton.

Le trail Larzac-Dourbie (29,65 km, 1 400 m de dénivelé positif) s’élancera aussi du village, à 14 h 30. Et le tracé n’a pas bougé d’un iota. Les coureurs monteront directement vers les Liquisses avant une belle portion sur le plateau pour rejoindre Saint-Sauveur-du-Larzac et sa descente vers la Dourbie. Une fois la rivière traversée, les traileurs prendront la direction de Cantobre avant la montée finale vers le Martoulet et le fameux Roc nantais avant l’ultime descente vers l’arrivée. Les enfants auront aussi droit à leurs courses, samedi. Elles se dérouleront, selon les catégories, le long de la rivière et arriveront toutes sous l’arche d’arrivée.

Enfin, l’épreuve longue (75 km et 3 490 m de dénivelé positif) partira dimanche, à 5 heures du matin. Les passages restent les mêmes entre Sauclières, Saint-Jean-du-Bruel, Saint-Guiral, Dourbies, Trèves et Cantobre. "Pour l’instant, c’est un peu humide, nous balisons sous les averses mais ça devrait le faire, on devrait avoir un week-end correct", ajoute Philippe Viala. Dans l’attente, donc, d’un nouveau vainqueur sur les rives de la Dourbie.