Orages, pluies et vent : la vigilance jaune s'étend à 46 départements avec des averses et des rafales soutenues

Le temps restera perturbé ce vendredi 27 octobre avec un régime généralisé d'averses de pluies.

Depuis 6 h du matin ce vendredi 27 octobre 2023, Météo France a étendu la vigilance jaune orages, vent, pluie-inondations avec parfois des risques de crue de 30 à 46 départements.

46 départements en vigilance jaune

La vigilance est étendue à seize départements supplémentaires toute la journée. Dont plusieurs en région Occitanie.

Attention, comme prévient Météo, "sur le Pas-De-calais, l'accumulation de précipitations sur la durée pourrait mener à une aggravation de la vigilance du jaune vers l'orange "pluie-inondations".

Nord (vent)

Pas-de-Calais (vent, crue, pluie-inondation)

Somme (vent)

Oise (vent)

Seine-Maritime (vent)

Eure (vent)

Manche (orages, vague-submersion)

Mayenne (orages)

Ille-et-Vilaine (orages)

Cotes-d'Armor (orages, vague-submersion)

Finistère (vent, crue, orages, vague-submersion)

Morbihan (vent, orages, vague-submersion)

Maine-et-Loire (orages)

Loire-Atlantique (vent, orages, vague-submersion)

Vendée (vent, orages, pluie-inondation, vague-submersion)

Deux-Sèvres (orages, pluie-inondation)

Vienne (orages, pluie-inondation)

Charente (orages, pluie-inondation)

Charente-Maritime (vent, crue, orages, pluie-inondation, vague-submersion)

Gironde (vent, crue, orages, pluie-inondation, vague-submersion)

Dordogne (vent, orages)

Corrèze (vent, orages)

Landes (vent, crue, orages, vague-submersion)

Pyrénées-Atlantiques (crue, vague-submersion)

Lot-et-Garonne (vent, orages)

Gers (vent, crue, orages)

(vent, crue, orages) Cantal (orages)

Lot (vent, orages)

(vent, orages) Haute-Garonne (vent, orages)

(vent, orages) Tarn-et-Garonne (vent, orages)

(vent, orages) Lozère (orages)

(orages) Aveyron (vent, orages)

(vent, orages) Tarn (vent, orages)

(vent, orages) Territoire de Belfort orages)

Haute-Saône (orages)

Côte-d'Or (orages)

Saône-et-Loire (crue, orages)

Doubs (orages)

Jura (orages)

Ain (crue)

Haute-Savoie (crue)

Savoie (crue)

Isère (crue)

Alpes-Maritimes (vague-submersion)

Haute-Corse (vent)

Corse du Sud (vent, vague-submersion)

Averses généralisées

Toute la journée sera encore soumise à un régime d'averses généralisé sur tout le pays, hormis le pourtour méditerranéen. "Le ciel est plutôt bien dégagé tout au long de la journée de la chaine des Pyrénées au Languedoc-Roussillon jusque sur la région PACA", annonce les prévisionnistes.

La pluie sera encore majoritaire toute cette journée du 27 octobre. Document - Météo France

"Sur le reste du pays, les nuages dominent, ils sont porteurs de fréquentes averses, plus intenses en particulier en Nouvelle Aquitaine et par moments orageuses à proximité des côtes de Manche, du littoral aquitain au Centre et l'Auvergne ainsi qu'entre Bourgogne et Franche-Comté", prévient encore Météo France.

De possibles chutes de neige sur les Alpes du nord

Sur les Alpes du nord, la neige s'invite sur le relief à partir de 1 900 à 2 100 m.

Associé à ce temps agité, le vent d'Ouest à Sud-Ouest soufflera. Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera fort avec des rafales entre 60 et 70 km/h voire localement plus sous les orages les plus forts.

46 départements sont alerte jaune soit pour vent, orages, pluie-inondation. Un risque de crue ou de vague-submersion est possible par endroit. Document - Météo France

Les températures oscillent entre 7 et 12 degrés au petit matin, jusqu'à 14 à 16 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales affichent 15 à 22 degrés l'après-midi, avec des pointes à 25 à 27 degrés sur la côte orientale de la Corse.