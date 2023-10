Sept départements d'Occitanie sont placés en vigilance jaune orages et vent par Météo France ce vendredi 27 octobre 2023.

Le temps sera encore instable et perturbé ce vendredi 27 octobre sur la grande majorité de la France. La pluie sera largement de la partie avec des rafales de vent plus ou moins soutenues et par endroits, des risques de crue et de vague-submersion.

7 départements d'Occitanie en alerte

Si Météo France a placé depuis 6 h ce matin 46 départements en vigilance jaune contre 30 jeudi, une grosse partie de l'Occitanie est concernée avec sept départements en alerte.

Aveyron (vent, orages)

(vent, orages) Lozère (orages)

(orages) Tarn (vent, orages)

(vent, orages) Tarn-et-Garonne (vent, orages)

(vent, orages) Lot (vent, orages)

(vent, orages) Gers (vent, crue, orages)

(vent, crue, orages) Haute-Garonne (vent, orages)

Si les pluies de cette dernière semaine sont de bon augure pour la nature et les nappes phréatiques limitant le risque sécheresse, attention toutefois au risque de débordement des cours d'eau et aux possibles crues.

L'Aveyron en vigilance jaune vent et orages

Comme l'annonce Météo Sud-Aveyron sur sa page Facebook, "le ciel sera encore très nuageux localement avec de petites pluies possibles en matinée sur le Nord Aveyron. En fin de journée, de nouvelles pluies arroseront le département accompagnées de fortes rafales de vent d'Ouest/Nord-Ouest, pouvant dépasser 90 km/h. Et de 5 à 10 mm supplémentaires possibles localement".

Toujours selon Météo Sud-Aveyron, "des cumuls variant généralement entre 15 et 25 mm sur la moitié nord de l'Aveyron, voir plus de 40 mm sur l'Aubrac et le Carladez, et autour de 5-10 mm sur la moitié sud, voir légèrement plus sur les Monts de Lacaune" pourront être enregistrés.