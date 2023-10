Lassouts. Premier quine de la saison organisé mardi

L’association des parents d’élèves des petits tambourniers a établi son calendrier d’animation pour la fin d’année, et il sera bien rempli.

Ce samedi, ils ont confectionné des gâteaux à la broche, produit phare des quines lassoutois. Le quine des petits tambourniers aura lieu mardi 31 octobre, veille de Toussaint, à 20 h 30 à la salle des fêtes. Le quine sera local et gourmand, et sans ordinateur. En cette soirée d’Halloween et en marge du quine, venez déguisé et une surprise vous attendra.

Autre animation proposée, vous trouverez dans les commerces lassoutois des bons de commande pour les sapins de Noël à retourner d’ici le 5 novembre, et commande de chocolats pour les fêtes. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 84 30 91 48.

Enfin, au vu du succès du marché de Noël, les petits tambourniers réitèrent le marché le dimanche 3 décembre de 14 à 18 heures.