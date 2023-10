Une nouvelle cartographie montre les changements climatiques majeurs à venir

(ETX Daily Up) - Des cartes actualisées et basées sur la célèbre méthode de classification des climats Köppen-Geiger montrent que des changements majeurs de climat et de précipitations vont se produire partout dans le monde. Et ce, dès les décennies à venir.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature prédit les changements majeurs qui risquent de survenir sur la planète au cours des soixante-dix prochaines années. Réalisée par un groupe international de chercheurs, elle se base sur la méthode de classification Köppen-Geiger, référence mondiale pour catégoriser les climats dans le monde, selon des critères tels que la saisonnalité de la température de l'air et les précipitations mensuelles. Élaborée à la fin du XIXe siècle par le climatologue russo-allemand Wladimir Köppen, puis améliorée par le météorologue Rudolf Geiger, ce système divise les climats terrestres mondiaux en cinq grandes catégories.

L'étude mentionnée ici propose une version actualisée des cartes issues de la méthode Köppen-Geiger, disponibles sur ce site. Elle a été réalisée sur une période de recherche de deux siècles comprise entre 1901 et 2099, divisée entre plusieurs tranches d'années (1901-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1991-2020, 2041-2070 et 2071-2099). Elle se base sur une soixantaine de modèles climatiques et permet de déterminer dans quelle mesure les climats à travers le monde ont changé ou seront susceptibles de changer à l'avenir, sous l'effet du réchauffement climatique. Seuls les scénarios avec les taux de réchauffement induits par le CO2 les plus plausibles ont été retenus pour établir les cartes correspondant aux années 2041-2070 et 2071-2099.

Les résultats de cette recherche estiment que les températures mensuelles annuelles minimales et maximales de l'air devraient augmenter sur l'ensemble du globe, "en particulier la température minimale de l'air aux latitudes les plus élevées". Plus précisément, une zone de 2,6 millions de km2 (soit la taille de l'Argentine, huitième plus grand pays du monde) pourrait passer d'un climat polaire à un climat froid d'ici à 2071-2099, tandis que 2,4 millions de km2 passeront d'un climat froid à un climat tempéré, 1,1 million de km2 d'un climat froid à un climat aride, et 2,8 millions de km2 d'un climat tempéré à un climat tropical.

En ce qui concerne les précipitations moyennes, elles devraient diminuer en Amérique centrale, dans le bassin méditerranéen, en Afrique australe et en Australie, et augmenter ailleurs sur les terres émergentes. "L'incertitude des projections de précipitations moyennes est moindre pour le sous-ensemble de modèles que pour l'ensemble des modèles sur la majeure partie du globe, à l'exception de l'Australie et de certaines parties des États-Unis, de l'Europe du Nord, de l'Afrique et du Moyen-Orient", note par ailleurs l'étude.