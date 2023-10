Handball : le Roc vise la passe de quatre à Bègles

Victorieux trois fois d'affilée sur le parquet, les Aveyronnais se déplacent en Gironde avec l'objectif de continuer sur leur lancée, à l'occasion de la 7e journée de Nationale 2 masculine, samedi 28 octobre.

Cette saison, à l’extérieur, seul Irissarry a fait chuter le Roc (4e). Et encore d’un petit but (35-34). Depuis, les hommes de Yohann Ploquin ont fait carton plein à domicile avec trois victoires d’affilée (Hendaye, Asson et Orthez). De quoi avoir un capital confiance à toute épreuve pour affronter Bègles, samedi 28 octobre (15 heures).

Des Girondins défaits à Libourne d’une unité (32-31) le week-end dernier et classés dans le ventre mou de la poule (7e, deux victoires, un nul, trois défaites). Une formation dans les cordes des Aveyronnais, du moins sur le papier. Car, comme le martèle souvent le coach du Roc : "Nous sommes dans une poule où personne n’est à sous-estimer. On ne peut pas se permettre de jouer à 80 % de notre capacité. Bègles nous talonne mais ce qui m’intéresse c’est notre jeu indépendamment de l’adversaire. Si on est à 100 %, alors on doit passer". Preuve en est le faible écart au score sur les différents parquets : cela se joue à très peu de choses.

Noury Horri, un renfort bientôt qualifié ?

Aussi, avant la trêve internationale de deux semaines, ce match à l’extérieur est un bon test qui permettra au technicien bleu marine de mesurer la capacité des siens face à une équipe difficile à manœuvrer. Le groupe du duel avec Orthez est reconduit, à l’exception de Mickaël Avit, malade toute la semaine et qui ne sera pas remplacé. Une bonne nouvelle est à noter : la prochaine qualification (sous deux semaines) du Tunisien Mohamed Noury Horri en attente d’être libéré par son ancien club, et qui s'entraîne déjà avec le Roc.

Le groupe : Gaye, Vass – Fernandes, Aroca, Silva, Bayonne, Llorente, R. Besset, Morzier, Cham, Bitonti, Ristovski, M. Besset.