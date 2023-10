Moto : l'Espagnol Arnau Farre accentue son avance à Entraygues

Après avoir fait une première différence sur le gras vendredi, le jeune Espagnol Arnau Farre (Sherco) a enfoncé le clou ce samedi lors des Trois jours de La Truyère (trial), s’imposant devant le Japonais Takahisa Fujinami et s’ouvrant une voie royale pour la victoire finale, ce dimanche.

Après une première étape des Trois jours de La Truyère perturbée par une météo capricieuse en Nord Aveyron, les quelque 300 pilotes en lice se sont élancés pour une journée sèche ce samedi. Pas de quoi néanmoins changer la donne tout en haut du classement, malgré une apparition. Et quelle apparition !

"À cause de la météo, nous avons été contraints de modifier quelques zones vendredi, mais au final tout s’est bien passé ", a d’abord rassuré Maxime Lafon, le maître d’œuvre de l’épreuve concoctée par le trial club de Saint-Mamet qu’il préside. Avant ainsi de se réjouir de pouvoir compter sur l’ex champion du monde japonais au départ de la deuxième journée, ce samedi. "Il n’a malheureusement pas pu être présent vendredi matin pour prendre le départ, mais il est arrivé dans la journée et aujourd’hui il est en course. Même si c’est hors compétition, il assure le spectacle. "

Une pointure internationale s’il en est qui, dès la première moitié de l’étape, pointait en tête avec une seule faute à son actif, à égalité avec le vainqueur de la veille, le jeune loup espagnol, Arnau Farre, et le multiple champion français Alexandre Ferrer, qui profitaient tous du temps enfin sec pour calquer leurs parcours sur celui de Takahisa Fujinami. Mi-course où, de son côté, le Castonétois Nathan Molinarie faisait jeu égal avec le leader Alfie Lampkins dans la catégorie d’au-dessous, la TR1.

Après une pause repas du côté de Campuac, les leaders s’élançaient pour la deuxième demi-étape. Et, une fois encore, Arnau Farre était l’auteur d’un festival, finissant la journée avec seulement deux fautes, contre six pour Fujinami et sept pour Ferrer. En TR1, le Castonétois Nathan Molinarie lâchait un peu de lest dans la deuxième partie et finissait deuxième à cinq longueurs, tout comme Théo Lairis. Décidément ces deux-là ne se lâchent pas et sont encore à égalité au général à la veille de l’arrivée dimanche soir.

Un dimanche qui s’annonce riche en suspense pour savoir qui des deux sera le dauphin du Britannique Lampkins. Quant à Philippe Berlatier, plus à l’aise sur le tracé gras de la veille sur lequel il avait fait un sans-faute, il devait ce samedi se contenter d’une sixième place avec cinq fautes, tout en conservant la première place du classement TR2. Si dans la catégorie reine les jeux sont quasiment faits sauf incident de dernière minute, la bagarre s’annonce donc intense en TR1 et TR2 où rien n’est encore acquis.

Une bagarre qui devrait attirer la foule des grands jours du côté de Bez-Bédène ou encore du château de Thénières qui accueille une nouvelle zone pour ce sera le bouquet final.