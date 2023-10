Rodez : le futur boulodrome transporté sur le site de Calsat ?

La collectivité s’est positionnée pour acquérir les bâtiments du transporteur et attend l’estimation des Domaines pour se prononcer. Mais déjà, l’idée de déménager le boulodrome à cet endroit-là semble satisfaire.

Cette fois-ci, est-ce que cela va faire carreau ? Les pétanqueurs vont-ils enfin voir leur hall René-Blanc, qui fait le plein de pétanqueur tous les après-midi de 14 heures à 19 heures, du 1er octobre au 30 avril, remplacé en un coup de main par les locaux mis en vente par la société Calsat, à proximité du bowling du Rouergue ? Possible. En tout cas, le maire de Rodez et président de l’agglo Christian Teyssèdre a positionné la collectivité sur ce bâtiment-là, comme le révèle notre confrère de La Dépêche. Mais il ne souhaite pour autant pas en dire plus, dans la mesure où l’estimation des Domaines, attendue avant le fin de l’année, sera décisive.

Après les projets de Malan et des anciens abattoirs

Quoi qu’il en soit, ce nouveau positionnement semble signer l’abandon de deux autres projets. À savoir, celui de la zone de Malan, entre Luc-la-Primaube et Olemps, où l’espace est laissé libre par la non-construction du Parc des expositions. Ce qui n’est d’ailleurs pas pour déplaire aux pétanqueurs ruthénois qui n’étaient franchement pas favorable au projet. Et le site des anciens abattoirs, route de Vabre, où les spéculations vont toutefois bon train quant à sa future destination. L’idée d’y construire la future caserne de pompiers n’étant pas arrêtée, d’autres projets étant semble-t-il à l’étude.

En tout cas, le temps presse pour les pétanqueurs ruthénois. Et cela joue peut-être en leur faveur. Ces derniers devront en effet délaisser leur enceinte de Saint-Éloi en 2024 pour laisser place au futur gymnase du campus universitaire, où vont se côtoyer, à la rentrée prochaine, étudiants de l’IUT et de l’Inu Champollion. Si bien que ce bâtiment des établissements Calsat, sur une emprise foncière suffisamment importante pour y réaliser également des jeux extérieurs, pourrait définitivement faire l’affaire…

La possibilité d’accueillir des compétitions nationales en hiver

Quoiqu’il en coûte ! Car compte tenu de la dimension du site, la possibilité d’accueillir des compétitions nationales en hiver devient tout à fait réalité. À ce sujet, si le président du comité départemental de pétanque, Marc Nogaret, admet n’avoir que peu voire pas d’informations sur ce sujet, il ne cache pas voir d’un bon œil cette possibilité. "Notre intérêt est de trouver un bon outil de travail ce lieu semble pouvoir y répondre", exprime-t-il. Avançant ainsi l’idée de pouvoir enfin organiser des compétitions nationales, ce qui n’est pas possible aujourd’hui au boulodrome de Saint-Éloi. "Il y a de plus les capacités de stationnement mais aussi plusieurs possibilités de restauration autour ", fait-il remarquer sans toutefois s’emporter, échaudé par les multiples endroits et projets déjà évoqués depuis plusieurs années et qui n’ont jamais vu le jour…

"M. Teyssèdre s’est en tout cas engagé à proposer un boulodrome avant le déménagement de Saint-Éloi ", complète Marc Nogaret.

Il ne reste donc plus à la collectivité qu’à viser juste. La boule devrait être jetée avant la fin de l’année.