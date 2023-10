Argences en Aubrac. La Guyane s’invite à la micro-crèche grâce la communauté de communes

En septembre, la Communauté de communes a noué un lien avec l’Armée de Terre et son CFSMA (Centre de Formation du Service Militaire Adapté) de Périgueux ainsi que l’Afpa pour rendre possible l’accueil en stage de Vanessa et Nadège, qui préparent le titre professionnel "Assistante de vie aux familles", auprès de publics variés (de la petite enfance à l’accompagnement de la personne âgée). Pour leur première expérience en accueil du jeune enfant, à la micro-crèche d’Argences-en-Aubrac, Vanessa et Nadège, originaires de Guyane, ont préparé un atelier en lien avec le territoire qui les a vues naître. Nadège a créé une carte de la Guyane avec les principales villes : elle a pu montrer aux enfants là où elle a grandi, et a fait apparaître sur la carte les animaux locaux que l’on peut y trouver. Vanessa a choisi de faire découvrir à travers la peinture et le collage le drapeau de la Guyane, la forêt Amazonienne et le fleuve Amazone. Les enfants ont appris que le fleuve Amazone est teinté d’orange : on y trouverait de l’or.

L’expérience est réussie : ce mois d’octobre, Vanessa effectue un stage professionnel au sein de l’Ehpad du Bon Accueil à Argences-en-Aubrac, qui pourrait conduire à un CDD… À suivre.