Le Top 14 reprend ses droits : voici le programme de ce dimanche, après deux mois d'interruption

La Coupe du monde de rugby vient à peine de fermer ses portes, mais il n'est pas encore temps de ranger le ballon ovale. Le Top 14 reprend ses droits, ce dimanche 29 octobre 2023 !

L'Afrique du Sud a été sacrée championne du monde de rugby face aux All Blacks (12-11), samedi 28 octobre 2023, refermant ainsi la page du Mondial en France. Et rouvrant une autre : celle du Top 14, mis sur pause depuis deux mois.

Interrompu depuis le 3 septembre

Pour rappel, l'élite du rugby français avait été mise entre parenthèses après trois journées, dans cette saison 2023-2024. La victoire de Bordeaux sur Toulon (22-17), le soir du 3 septembre, était alors la dernière avant cette longue trêve internationale, Coupe du monde en France oblige. Celle-ci commençait cinq jours plus tard, avec le duel entre les Bleus et les All Blacks. La Pro D2 a, quant à elle, poursuivi son championnat.

Sept matchs ce dimanche

Après quasiment deux mois d'interruption, le Top 14 reprend donc ce dimanche, avec une quatrième journée qui se déroulera sur un seul et même jour. C'est un duel entre Bayonne et le Stade français qui lancera le retour du Top 14 (14h), avant le multiplex de 16h05 et ses quatre matchs : Montpellier - Racing 92, Toulon - Oyonnax, Perpignan - Pau et Lyon - Clermont.

À 18h10, le double champion d'Europe en titre, La Rochelle, accueillera Castres avant, à 21h05, un duel toujours électrique entre Toulouse et Bordeaux pour clôturer cette journée 4.

Programme, chaînes...

Pour ne pas rater la reprise du Top 14 ce dimanche 29 octobre 2023, voici le programme complet avec les diffuseurs de chaque rencontre :