Moto : Arnau Farre a remporté le trial des Trois Jours de la Truyère

En remportant toutes les étapes de la 8e édition des Trois Jours de la Truyère, le jeune prodige espagnol Arnau Farre, troisième du dernier championnat du monde de trial GP2, s’est imposé pour la première fois à Entraygues, dimanche 29 octobre.

Après un samedi 28 octobre marqué par le retour du soleil et un show freestyle époustouflant, durant lequel les meilleurs se sont livrés, hors compétition, sans retenue, pour proposer un spectacle haut de gamme au public présent en nombre, les pilotes se sont élancés dimanche 29 octobre au matin pour l’ultime étape du week-end.

Une étape qui les a amenés dans les gorges de la Truyère, en Viadène, là où une partie des 70 kilomètres de liaison et certaines zones étaient des nouveautés.

Six fautes pour le premier, contre 57 pour son poursuivant

C’est ici que l’Espagnol de 23 ans, Arnau Farre, a définitivement assis son avance en tête, en remportant la troisième étape avec seulement une faute (six au total depuis vendredi), reléguant ainsi son dauphin, le multiple champion de France, Alexandre Ferrer (57 fautes), et le vainqueur 2022, Pau Martinez (66 fautes), à plusieurs longueurs.

L'Aveyronnais Nathan Molinarie a perdu sa place sur le podium

Dans la catégorie juste en dessous, le Castonétois Nathan Molinarie, qui avait pris la place de dauphin samedi derrière le Britannique Alfie Lampkins, connaissait un démarrage matinal délicat, qui le faisait pointer à la septième place avec 13 fautes à la mi-course, cédant ainsi son rang de deuxième à Théo Lairis (6 fautes).

Et bis repetita dans la seconde moitié, l’Aveyronnais partant douze fois à la faute, actant ainsi la position finale de Théo Lairis. Une troisième journée qui voit même Nathan Molinarie sortir du podium, alors qu’il y était depuis le début.

Luc Alphand : « C’est super… Quelle belle épreuve ! »

En TR2, le champion du monde vintage 2022, Philippe Berlatier, en tête depuis le vendredi grâce à un parcours sans-faute, commettait quelques erreurs et pointait à la septième place à mi-parcours de cette journée.

Le sociétaire du moto club toulonnais s’élançait donc à égalité de points avec Paul Thouseau pour les neuf dernières zones. Pierre Meffren partait juste derrière avec une toute petite faute de plus, pour une dernière moitié d’étape riche en suspense. C’est finalement Philippe Berlatier, auteur d’un sans-faute dans la dernière partie, qui s’imposait ici pour la sixième fois.

Une 8e édition marquée par la présence de l’ancien champion du monde Takahisa Fujinami, hier et avant-hier, qui déclarait à l’arrivée : « Même si je n’ai pu participer que deux jours, j’ai pris du plaisir sur une belle épreuve et j’espère que le public aura également eu du plaisir. » Un peu à l’image de la guest star, Luc Alphand. « C’est super… Quelle belle épreuve bien organisée. Et en plus on mange bien. »