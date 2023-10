Marcillac-Vallon. Un mariage haut en couleur

Inès Bois et Alejandro Gonzalès habitent et travaillent au Costa Rica près de San José. Inès est traductrice, son compagnon ingénieur en électronique. Et, comme Chantal et Christophe, les parents de la jeune fille habitent à Marcillac, c’est dans le Vallon au Domaine de Mas Naut que le jeune couple est venu célébrer son mariage.

La famille d’Alejandro avait fait le déplacement depuis le Costa Rica, profitant de l’occasion pour faire du tourisme dans notre région qu’ils ont trouvé "muy hermosa".

Pour sceller leur union, Inès et Alejandro ont choisi d’organiser une cérémonie laïque et bilingue, en français et en espagnol.

Le point d’orgue de l’échange des vœux fut "le rituel des rubans", un moment riche en émotions au cours duquel des rubans colorés, représentant chacun une valeur partagée par les deux époux, étaient noués à leurs poignets par les deux maîtres de cérémonie, Suzanna et Guilain. Une tradition d’origine celte qui symbolise l’union et l’amour que se sont promis les jeunes mariés auxquels nous adressons toutes nos félicitations.