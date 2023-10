Lassouts. Une belle fête pour tous les Michel(le)

Comme il est de coutume chez les Lassoutois, les Michel, Jean-Michel, Michèle et Michelle de la commune se sont retrouvés samedi, autour d’une bonne table au Buffadou où Sylvie Laquerbe leur avait concocté un menu de fête.

L’occasion pour la quinzaine de convives de passer une belle journée remplie d’histoires et d’anecdotes. Ils ont poursuivi leur après-midi en rendant visite aux quilleurs et on terminé par l’apéro-concert à la salle des fêtes. Une journée bien remplie qui leur permettra de garder de bons souvenirs de ce millésime 2023. Ils se sont d’ores et déjà donné rendez-vous en 2024.