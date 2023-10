Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une visite s’impose au manoir hanté de Ludik

Ludik, service d’accueil et d’animation pour ados porté par le centre social du Pays d’Olt, présente pour la seconde année un événement pour célébrer Halloween en famille. Vous êtes cordialement invité à visiter le manoir hanté, son jardin et son village de stands où vous découvrirez des scènes construites, décorées et animées par des jeunes.

Rendez-vous mardi 31 octobre dans les jardins du centre social (à côté du cinéma), ouverture au public à partir de 16h30. Depuis le mois de mai, les ados imaginent, construisent et décorent entièrement un manoir hanté et son parc. Plus d’une tonne de décors, plus de 500 kg de matériel son et lumière. Ils ont été impliqués dans tous les domaines du projet (réflexion, construction, décoration, communication, mise en scène, théâtre...) et ce sont environ 60 jeunes qui seront acteurs tout au long de la visite. Un village de stands proposera de la petite restauration (quiches, pizzas, gâteaux, soupe de potiron, boissons, châtaignes), maquillage, jeux pour enfants, photos. En 2022, ce ne sont pas moins de 900 personnes qui sont venues leur rendre visite.

L’entrée est en participation libre et les fonds récoltés lors des visites serviront à financer le projet "Disneyland Paris" pour amener 30 jeunes à la découverte de ces célèbres parcs.

Votre présence leur tient à cœur et ils espèrent vous voir pour vous présenter la finalité de ce gros projet.