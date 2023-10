Naucelle. WBAuto : une nouvelle enseigne s’installe sur la zone de l’Issart

Une nouvelle enseigne vient de s’installer sur la zone de l’Issart de Naucelle-Gare. La responsable est Wendy Bibal. Après 5 années d’expérience, elle décide de voler de ses propres ailes et trouve un local au 5990, voie communale de la zone de l’Issart. Le local est spacieux, il dispose d’un endroit dédié aux véhicules, un espace accueil et un bureau. Wendy Bibal a choisi Naucelle pour sa proximité avec Albi et Rodez. Elle propose à sa clientèle des utilitaires, véhicules toutes marques, remorques et se diversifie en proposant également de la mini pelle. Les réparations en mécanique et carrosserie seront faites en local. Les livraisons, l’administratif ainsi que le services carte grise se feront au local. A terme il sera possible de louer des utilitaires ou mini-pelle.

Les rendez-vous sont possibles du mardi au samedi. Tel : 06 33 32 82 50.

wendy.bibal@gmail.com, wbauto_12