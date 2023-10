A Onet-le-Château, l’enseigne Super U opte pour la rétention et le recyclage des eaux pluviales

L’on a eu l’opportunité de participer, sur le parking de Super U, à une "visite guidée" d’un des plus gros projets de valorisation des eaux pluviales en France, le deuxième après celui réalisé en Lorraine (sur l’autoroute A31). Elle était proposée par Patrick Sieger, le responsable commercial de Mall-GmbH, tout en supervisant le chantier et en assurant le rôle d’interprète allemand/français (l’entreprise spécialisée en séparateurs, stations d’épuration, pompes et stations, pour l’utilisation de l’eau de pluie, étant allemande).

C’est ainsi que l’on a pu suivre en direct, depuis le parking du Super U de la route d’Espalion, la livraison, l’installation et le montage d’un bassin de rétention des eaux pluviales de plus de 200m³ combiné à un dispositif de recyclage des eaux de lavage (172m³ de réserve d’eau de pluies + 34m³ d’eau potable).

L’objectif affiché par l’enseigne commerciale est de s’absoudre du réseau d’eaux potables autant que possible pour conserver le métier du lavage automobile en tout temps et en toute autonomie. Une solution éminemment vertueuse (tout comme le fut en son temps et dans son domaine, celle des panneaux solaires installés au-dessus des parkings du magasin), pour permettre d’anticiper les déficits futurs et préserver la ressource en eaux pour la population et s’inscrire en même temps dans le maintien d’une activité économique sur les territoires.

Une prouesse technologique qui a certes un coût économique certain, mais s’inscrit parfaitement dans la volonté de repenser la gestion de nos ressources : et entre autres, la gestion des eaux de pluie, qui est aujourd’hui un volet essentiel, dans la gestion des eaux urbaines.