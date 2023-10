Coubisou. De nombreux motifs de satisfaction pour les marcheurs

C’est en présence de nombreux adhérents que la présidente des Caminaïres, Régine Dereumeaux, ouvrait l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue récemment.

Ravie que le club compte à ce jour 81 adhérents, la présidente remerciait chaleureusement les municipalités des six communes qui soutiennent le club depuis onze ans et souhaitait la bienvenue aux nouveaux venus. Une équipe de bénévoles par commune œuvre à l’organisation du parcours et à la réception des marcheurs ; un fonctionnement parfait que la présidente a tenu à saluer. Elle lançait également un appel pour que chacun apporte son concours pour innover dans les randos, les circuits ou les découvertes… La trésorière Anne-Marie Pradalier présentait ensuite le rapport financier faisant ressortir un résultat positif, approuvé à l’unanimité. Des dépenses maîtrisées qui permettent également de maintenir l’adhésion à 10 € pour l’année. Avec l’appui d’un diaporama, Marie-Reine Rigal revenait sur les randonnées mensuelles, les deux journées interclubs à Taussac et Soulages-Bonneval, la sortie rando avec déjeuner au Buron de la Truque, la rando-découverte de l’église de Cohulet dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, sans oublier, sur la commune du Nayrac, le retour mémorable à bord d’un ancien bus.

Ce retour en photos et le nombre de participants montrent que les sorties sont appréciées des marcheurs.

Prochaines sorties : samedi 18 novembre à Villecomtal, dimanche 26 novembre à Estaing (Téléthon), samedi 16 décembre à Campuac (Téléthon), samedi 13 janvier à Estaing.

Les rencontres interclubs auront lieu à Saint-Geniez le 14 avril et à Bozouls le 29 septembre.

Des sorties sur une journée et sur un week-end sont à l’étude.

Les questions diverses clôturaient la séance avant de partager le verre de l’amitié.