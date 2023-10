Football : Rodez met en vente un maillot de gardien... au nom de Giovanni Haag

Après l'intérim forcé du milieu de terrain dans le but, lors de la fin de match à Bordeaux, samedi 28 octobre, le club sang et or a commercialisé un article en forme de clin d'oeil.

Un maillot pour immortaliser un moment insolite. Le Rodez Aveyron football a annoncé la mise en vente d'un maillot de gardien floqué au nom et au numéro de Giovanni Haag. "Une édition très limitée", précise la boutique en ligne du club. Cette opération est un clin d'oeil à la fin de match entre Bordeaux-Rodez (2-2), samedi 28 octobre. Le milieu de terrain a occupé les poste de gardien durant les dernières minutes de la rencontre, en raison du carton rouge de Lionel Mpasi. Un intérim plutôt réussi, puisque le portier d'un jour n'a pas encaissé de but.