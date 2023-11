Halloween : quels sont les 30 films d'horreur préférés des Français ?

(ETX Daily Up) - Si certains vont faire le tour du quartier pour récupérer des bonbons, d'autres plus téméraires ou casaniers comptent bien célébrer Halloween devant leur écran. Et quoi de mieux que de frissonner devant un film d'horreur ? Entre "L'Exorciste", "Psychose" ou encore "Scream", quels sont les films d'horreur préférés des Français ? Réponse avec ce top 30 !

Chaque année, c'est la même rengaine. Halloween apporte son lot de sucreries et d'épouvante. C'est également le moment préféré des adeptes de grands frissons pour se faire une rétrospective des films d'horreur les plus cultes du cinéma. L'occasion parfaite pour se pencher sur le classement des films d'horreur préférés des Français. Et d'après l'étude de la plateforme d'apprentissage des langues Preply*, c'est l'un des classiques du cinéma qui s'impose en tête. "Le Silence des agneaux", réalisé par Jonathan Demme, se hisse au sommet du classement des films d'Halloween les plus populaires dans l'Hexagone. Sorti en 1991, le long métrage avait réalisé 3.110.147 entrées en France et plus de 272 millions de dollars de recettes dans le monde. Véritable succès populaire, le film d'horreur est entré au Panthéon du cinéma.

Entre nostalgie et psychologie

Les anciens films sont d'ailleurs présents en nombre parmi les longs métrages préférés des Frenchies. On retrouve également à la deuxième et troisième place du top, "Alien" de Ridley Scott, sorti en 1979, et "Psychose" d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960. "Shining" (1980) de Stanley Kubrick, "Les Oiseaux" d'Alfred Hitchcock (1963), "Beetlejuice" de Tim Burton (1988), le mythique "L'Exorciste" de William Friedkin (1974), "Le projet Blair Witch" d'Eduardo Sánchez et Daniel Myrick (1999) font également partie des films d'horreur préférés cités par les Français.

Les films d'horreur actuels sont bien moins nombreux dans ce classement. L'un des rares "Get Out" de Jordan Peele, sorti dans les salles obscures en 2017, a ravi les cinéphiles pour son aspect psychologique effrayant en s'imposant à la 14e place. On retrouve ce même intérêt avec "American Psycho" de Mary Harron, sorti en 2000, ou encore avec "Split" de M. Night Shyamalan, en 2016.

Les "slashers" portés par des tueurs masqués et les films gores font moins l'unanimité. "SAW" ou encore "REC", "La colline a des yeux" sont en bas de classement. Mauvaise nouvelle pour la franchise "SAW" qui vient de sortir son dixième opus.

Les films d'Halloween, plutôt bon enfant, font aussi partie du rituel de cette saison chez les férus du cinéma. A ce jeu, le réalisateur Tim Burton se distingue avec "L'étrange Noël de Mr Jack" à la 5e place et "Les Noces Funèbres" à la 8e place tandis qu'un autre classique "La Famille Addams" de Barry Sonnenfeld résiste à la 18e place.

A noter que les adaptations de jeux vidéo clôturent le top 30 avec "Silent Hill" et "Resident Evil" à la 29e et 30e place. Aux Etats-Unis, "Silent Hill" arrive pourtant dans les premiers films préférés.

L'étude souligne tout de même que les Américains sont plus férus des clowns maléfiques que les Français puisque le film "ÇA" s'impose outre-Atlantique mais également au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Allemagne, aux Philippines, au Nigéria et au Pakistan alors qu'il n'est que 23e en France.





Les films d'Halloween les plus populaires en France

Le Silence des Agneaux Alien Psychose Shining L'étrange Noël de Mr Jack Les Oiseaux Dracula Les Noces Funèbres Les Autres SOS Fantômes Les dents de la mer Split L'exorciste Get Out Conjuring Beetlejuice La Mouche La Famille Addams Scream American Psycho SAW Hannibal ÇA REC La colline a des yeux The Village Le Cercle Le projet Blair Witch Silent Hill Resident Evil









*Méthodologie: pour mener notre étude, nous avons compilé les films ayant recueillis plus de 15.000 avis et étant les mieux notés sur le site Allociné.fr. La même méthodologie a été faite aux USA via Imdb.com, l’outil Ahref ayant été utilisé en complément pour comparer la popularité selon les différents états.