Le Nayrac. Les musiciens du Nayrac en balade

Pour leur sortie d’automne, les Musiciens du Nayrac ne sont pas allés très loin… À la Ponsarderie, au-dessus d’Estaing où les attendait Claude Griffoul et son avion déposé là en plein champ. L’histoire de cet appareil, un véritable Étendard IVM, est singulière et est racontée par son propriétaire, passionné depuis son jeune âge.

Il a acheté cet avion partiellement démonté en 2016 et avec l’aide d’un ami il l’a patiemment remonté durant plusieurs mois. Les musiciens ont ensuite pris leurs instruments et ont animé le moment de l’apéritif, tout en admirant la vallée du Lot en contrebas et le Château de Calmont au loin. La journée n’était pas finie pour autant avec un bon repas au Restaurant Rouliès au Cayrol et encore un peu de musique !

Le groupe se retrouve tous les mardis matin à l’Espace multiculturel pour les répétitions, l’apprentissage de nouveaux morceaux… et accueille tous les musiciens qui le souhaitent.