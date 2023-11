Comps-la-Grand-Ville. Les paroissiens au travail dans les églises

Qu’il y ait un office ou qu’il n’y en ait pas, une poignée de personnes tient à fleurir les églises du village, à faire le ménage à la veille de chaque grande fête. La Toussaint est une fête catholique instituée au VIIIe siècle qui se célèbre le 1er novembre, en l’honneur de tous les saints et qui anticipe en fait sur le jour des morts célébré le 2 novembre. Pour de nombreuses personnes c’est une fête du souvenir. Elles se déplacent à travers le pays pour venir fleurir les tombes de leurs familles. Si l’on entre dans les cimetières, on se rend compte du fleurissement des tombes à cette époque de l’année. Quant à la tradition d’Halloween, elle serait née il y a 2 500 ans en Irlande.

Quoi qu’il en soit, ces paroissiens bénévoles ouvrent et entretiennent les églises, vérifient la salubrité des murs, les fuites sous les charpentes et montent dans le clocher pour nettoyer le sol et vérifier l’état du mécanisme des cloches. Ces bâtiments font partie de notre patrimoine cultuel et culturel, ils sont nos racines.