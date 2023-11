Baraqueville. Premier tour du critérium de tennis de table

Le Tennis de table club Baraqueville recevait, le 1er tour du critérium départemental senior auquel ont participé 71 joueurs venus des quatre coins du département.

Dix joueurs du club ont pris part à cette compétition qui a vu la victoire en D1 Abdourazak Bourhan du TT Espalion, en D2 victoire de Lucas Sichi du PPC lioujacois et enfin en D3 victoire de Delouvrier Anthony du PP Capdenacois Pour les joueurs du TTCB en D, Greg finit 10e ; en D2 Domi 8e, David/9, André /10, Stéphane /12, Christophe 15, Thomas 18, Sébastien /24 et en D3 Arnaud /11, Nadine /20. Le prochain tour de critérium aura lieu à Millau les 2 et 3 décembre 2023. Contact : ttcbaraqueville@gmail.com