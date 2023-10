Quésaco : l'edutainment, ou comment apprendre en s'amusant

(ETX Daily Up) - Apprendre en s'amusant est devenu une vraie trend sur TikTok. Avec plus de 3,3 milliards de vues sur l'application chinoise, le hashtag #ApprendreSurTikTok connaît un succès incroyable avec une tendance forte à la clé : "l'edutainment". Entre éducation et divertissement, on vous explique tout sur ce phénomène qui utilise le langage des jeunes pour raconter l'Histoire.

Rendre l'apprentissage amusant. Voilà l'objectif de ces enseignants du net. Sur TikTok, de nombreux professeurs ont décidé de partager des contenus sur leurs matières principales en adaptant leur style pour séduire les jeunes utilisateurs. Afin de capter leur attention, ces professeurs/influenceurs ont joué sur le langage pour expliquer notamment des faits historiques. C'est en utilisant le vocabulaire et les expressions des jeunes générations que ces créateurs espèrent rendre leur contenu éducatif et divertissant. C'est ce que l'on appelle "l'edutainment", la contraction entre "education" et "entertainment" - soit "divertissement" en français. Le hashtag a d'ailleurs atteint plus de 579,6 millions de vues sur le réseau social chinois, preuve de son succès.









Partout dans le monde, les comptes de ces professeurs cartonnent comme celui de @laurencella92. Suivie par plus de 153.900 abonnés sur le réseau social chinois, cette créatrice qui s'affiche dans une salle de classe, sans préciser l'établissement scolaire dans lequel elle exerce, a publié une série de vidéos intitulée "Gen Z history". 18 vidéos à travers lesquelles elle retrace des événements historiques tels que l'histoire de Cléopâtre, l'indépendance de l'Irlande ou encore la guerre froide. Ponctuées par des expressions utilisées par les jeunes utilisateurs, ces vidéos atteignent des millions de vues. Appréciées par les plus jeunes, ["J'ai mieux compris que lorsque mon boomer de professeur d'Histoire en parlait", a commenté une utilisatrice.] elles sont également une source d'inspiration pour d'autres enseignants : "J'enseigne la Première Guerre mondiale à des élèves de CM2 et je veux leur montrer ceci !!!", a commenté ashley.c.taylor sous une vidéo traitant de la Grande Guerre.

En France, le compte de @paltoquette, suivi par près de 180.000 abonnés, raconte avec humour et franc-parler, non sans une pointe de vulgarité par moments, les histoires de personnages contemporains et historiques. Avec des titres provoquants "La Dirty Duchess", "Elle a ken 200 gars,!", la créatrice utilise elle aussi un langage familier et commun aux jeunes utilisateurs pour les accrocher et gagner ainsi des précieuses vues sur ses vidéos, et ça marche. "Mais t’as une façon de raconter ça, incroyable ??", a commenté l'utilisatrice Morgane Vittore sous une vidéo. Blagues, langage fleuri, ajout d'extraits de clips, de sons et de photos, tout est bon pour amuser la galerie tout en partageant des informations historiques. Là encore, les vidéos réalisent des centaines de milliers de vues et certaines atteignent même le million. "Je pourrais écouter ces anecdotes pendant des heures c’est génial", a écrit l'utilisateur Chtumpik.

Le monde de l'éducation est l'un des univers les plus appréciés sur TikTok. Le hashtag #ApprendreSurTikTok fait partie des plus populaires sur la plateforme, tout comme #tiktokacademie avec 22 milliards de vues. Des créateurs et professeurs comme YannToutCourt, l'un des plus suivis en France, contribuent à alimenter ce phénomène en produisant des contenus sur des faits historiques. Et ce dernier joue lui aussi sur cette tendance de l'edutainment. Une de ses vidéos a d'ailleurs comme légende : "Ici on apprend en détente ? Quelle est ta coïncidence historique pref ? #ApprendreSurTiktok #TikTokAcademie". Plus de 770.000 personnes le suivent sur TikTok.